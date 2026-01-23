Ana Carrillo 23 ENE 2026 - 20:00h.

Alexia Rivas ha salido en defensa de Miguel Frigenti ante las críticas de Kike Quintana, defensor de Belén Rodríguez en 'GH DÚO'

El conflicto entre Miguel Frigenti y Kike Quintana continúa. Ahora ha sido el sobrino de Ana Rosa Quintana el que ha arremetido contra su compañero en 'El tiempo justo', pues considera que no ha estado a la altura de lo que su amiga, Belén Rodríguez, merecía, que es que la defendiera en 'GH DÚO'; unas críticas ante las que ha reaccionado Alexia Rivas, que es amiga de Frigenti.

Kike Quintana, que es el defensor en plató de Belén Ro, se encuentra decepcionado con Miguel Frigenti porque no está defendiendo a la amiga de Carmen Borrego como él asegura que le prometió: "Esa persona le dijo 'dalo por hecho', por eso no entiendo la forma de actuar que luego tiene él". Frigenti tiene otra versión: afirmó que le dijo que la defendería en caso de que le gustase su concurso, pero no se comprometió a hacerlo.

Una decisión, la de no apoyar a Belén Ro, que ha hecho que Kike Quintana haya vuelto a criticarle: "La gente le suele llamar traidor porque lo que hace es esperar a que la persona no esté, a que la persona no se pueda defender para ganarse unos minutitos de tele a su costa". "Oye, no lo veo justo", le cortaba entonces Alexia.

"Déjame terminar y luego me dices lo que quieres", le ha pedido Kike, que ha querido desarrollar al completo su argumento antes de recibir contraargumentos: "Lo que hay es envidia, creo que él quiere estar en la casa". Tras terminar su discurso, Alexia Rivas ha sentenciado que le parece "injusto" lo que el colaborador ha dicho de su compañero.