Redacción Andalucía Granada, 17 MAY 2025 - 18:40h.

La imagen ya ha sido eliminada y sustituida en la página web de la Junta de Andalucía

La emocionante procesión del Cristo del Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga en Roma

Compartir







La campaña de promoción 'The Revelation of the Andalusian Crush' creada por la Junta de Andalucía para promocionar el arte sacro andaluz en el extranjero ha desatado la polémica en redes sociales.

El lanzamiento de esta iniciativa que cuenta con el actor John Cleese de 'La vida de Brian' ha coincidido con la repercusión de la presencia de la Hermandad del Cachorro de Sevilla y La Esperanza de Málaga en la procesión magna que este sábado se celebra en Roma con motivo del Jubileo de las Cofradías.

Ha sido la imagen de un camarero portando una bandeja, con una procesión de fondo, la que ha desatado las reacciones en redes ya que varios usuarios aseguran que la localización de ese plano es la calle Mayor de Cartagena.

PUEDE INTERESARTE El inicio del pontificado de León XIV | El Vaticano difunde las imágenes del Anillo del Pescador del papa

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La vida de Brian

La campaña creativa ha sido desarrollada por la agencia Casanova, que ya colaboró con Turismo y Deporte de Andalucía en la acción junto a fotógrafos internacionales 'Frames from Andalucía', reconocida con varios galardones en diversos certámenes publicitarios.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El vídeo cuenta con la participación del actor británico John Cleese, uno de los creadores de 'La vida de Brian' junto al legendario grupo Monty Phyton, quien hace un recorrido por la singular fusión de fe, arte y tradición. Cabe recordar que 'La vida de Brian' generó una gran controversia en su estreno en el año 1979, recibiendo acusaciones de blasfemia y protestas por parte de algunos grupos religiosos.

El PSOE pide explicaciones

El portavoz de Presidencia en el Parlamento andaluz y responsable de la Secretaría de Desarrollo Estatutario en el PSOE-A, Mario Jiménez, ha reclamado este sábado una investigación interna tras la aparición del plano de la Semana Santa de Cartagena en la campaña andaluza.

Para Jiménez, la campaña "es una nueva muestra de la chapuza permanente del gobierno de Moreno Bonilla. Pretendiendo difundir y promocionar la Semana Santa y el artesacro andaluz, termina promocionando la Semana Santa de Cartagena". "Queremos que la campaña se paralice inmediatamente. Queremos que se revisen todas las imágenes para verificar que efectivamente no hay más imágenes que no pertenecen a la Semana Santa andaluza o a nuestro arte sacro", ha instado el socialista.

Imagen retirada

Aunque el video de promoción en el que se puede ver la calle Mayor de Cartagena sigue compartiéndose en redes sociales, la Junta de Andalucía ya ha subsanado el error y en su página web ha sustituido el plano del camarero por la imagen de un sacerdote.