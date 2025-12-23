Iván Sevilla 23 DIC 2025 - 18:30h.

Ruta por el bosque encantado de Parauta, Málaga, entre castaños milenarios convertidos en llamativas esculturas

En tres kilómetros de recorrido podemos ver diferentes personajes llenos de fantasía y color esculpidos en madera

MálagaEn la comarca de la Serranía de Ronda, en pleno Valle del Genal, se esconde entre montañas el bosque mágico de Parauta (Málaga). Un entorno donde descansan duendes, hadas y magos para descubrir en Navidad y que nos recuerda al pueblo granadino de las brujas.

La fantasía e ilusión de estas fechas de fin de año encaja perfectamente con lo que nos ofrece un paraje idóneo para quienes prefieran hacer algo de senderismo, en vez de ir a los tradicionales mercadillos navideños que hay en España.

Milenarios castaños se abren paso durante nuestro recorrido, de entre 3 y 3,5 kilómetros en total, para ver diferentes personajes tallados en la madera de los mencionados árboles. El arte de esculpirlos lo tiene Diego Guerrero.

El autor de todas las maravillas que resaltan en la ruta del bosque encantado de Parauta ha contado a Informativos Telecinco que la vida en la pequeña localidad cambió por completo. Porque son muchos los que van allí a observar de cerca las coloridas figuras.

"Entre semana vivimos apenas unas 70 personas aquí, aunque en el censo municipal haya 300 registradas. Pero, desde hace tres años, ya han pasado unos 150.000 o 160.000 visitantes", nos desvela el escultor malagueño.

Fue en 2022 cuando el paisaje rural se convirtió en un atractivo turístico después de que una enfermedad atacase a los castaños de la zona. Entonces surgió el proyecto para que recobrasen vida de una forma muy original: recreando personajes mágicos en ellos.

Gnomos, ratones y otros elementos decorativos

Gnomos, ratones, setas y otro tipo de seres están repartidos por todo el sendero junto a otros elementos decorativos. Desde pequeñas puertas hasta casas de madera a tamaño real que están construidas y pintadas con todo el sentido visual de lo que se quiere recrear.

La actividad es apta para toda la familia, al tratarse de una ruta cómoda y sencilla de seguir, con indicaciones in situ. Hay tan solo un desnivel moderado, especialmente en el tramo de regreso, según cuentan quienes han completado el recorrido.

Con niños puede alargarse durante dos horas, dependiendo de las paradas también que se lleven a cabo. Recomiendan ir en época otoñal, cuando es más bonito el paisaje con las hojas caídas de los árboles y tampoco aprieta el calor de otros meses.

Con tramos de tierra y otros asfaltados, el bosque mágico de Parauta se llena de curiosos los fines de semana y días festivos, cuando aprovechan después de verlo para conocer el pequeño pueblo malagueño. Es posible desplazarse en coche hasta allí.

"Es entrar en un mundo de fantasía"

"Visitar este bosque es como entrar en un mundo de fantasía. A lo largo del recorrido te encuentras con figuras encantadas sacadas de los cuentos más clásicos. El entorno natural es precioso y está bien cuidado", asegura una persona que acudió al lugar en noviembre.

"Yo fui con el carrito de mi hijo de año y medio, no tuve ningún problema", señala Genoveva, aunque otras familias con niños muy pequeños sí que han reconocido que les costó subir por las cuestas en el camino de vuelta. "Es importante llevar agua y algo de picoteo", dice una madre.

Raquel, por su parte, detalla que hay en el campo de fútbol "un aparcamiento que cuesta dos euros los sábados y domingos, pero solo por la mañana", ya que por la tarde es "gratuito" estacionar el coche allí, igual que de lunes a viernes. "Hay muchísimas plazas", matiza.

Por el sendero hay varios bancos e incluso algunas mesas para descansar o comer algo. Además, en Parauta podemos encontrar distintas figuras para fotografiarnos con ellas. Por ejemplo, "las sillas colgadas de paredes de casas".