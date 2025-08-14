Redacción Andalucía 14 AGO 2025 - 13:22h.

Entre el 19 de julio y el 3 de agosto actuó el responsable de los incendios, que ya está en prisión provisional

Algunas de las llamas se iniciaron en zonas muy cercanas a casas del término municipal de Teba

MálagaEl presunto pirómano que tenía atemorizada a la localidad de Teba (Málaga) tras causar seis incendios en 15 días ya está detenido e incluso confesó su autoría en sede de la Guardia Civil.

Así lo ha confirmado el Instituto Armado en un comunicado donde detalla que está acusado de un delito continuado de incendio forestal. El arresto se produce en un contexto de máxima alerta: los fuegos no cesan en España.

Seg�ún han especificado, algunas de las llamas que provocó el vecino de la misma localidad malagueña se originaron "en zonas muy próximas a viviendas de la población".

Estuvo actuando entre el 19 de julio y el 3 de agosto. La investigación de la Benemérita se inició tras recoger pistas en los lugares donde, en total, se calcinaron cuatro hectáreas de terreno.

Gracias al trabajo de los agentes y a los testimonios de varios residentes en Teba, pudieron encontrar "indicios de que una persona podría ser" la responsable de los hechos.

Ya en prisión provisional

Por ejemplo, en una zona que se quemó el 31 de julio, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que el individuo estaba por allí. El alcalde del municipio, Cristóbal Corral, ya advirtió que irían a por él "con todo".

Finalmente, tras ser localizado, en su declaración en el cuartel confesó haber provocado los fuegos y pasó a disposición judicial. El juez lo mandó directamente a prisión provisional.