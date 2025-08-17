Redacción Andalucía 17 AGO 2025 - 17:30h.

El consistorio ha condenado los hechos que ocurrieron durante el concierto celebrado en la noche del sábado en la plaza del municipio

CádizEl Ayuntamiento de Vejer de la Frontera en Cádiz ha abierto diligencias contra el integrante de un grupo de rock que, durante una actuación, se introdujo en la fuente de la Plaza de España para tocar la guitarra.

El consistorio ha condenado en redes sociales los hechos que ocurrieron durante el concierto celebrado en la noche del sábado, programado con motivo de la Velada en Honor a Nuestra Señora de la Oliva.

La banda de rock tocaba 'Highway to Hell' de AC/DC cuando se desató la polémica.

"La fuente no se toca"

Haciendo uso de la expresión "la fuente no se toca", el consistorio de Vejer ha informado que agentes de la policía local "procedieron a la identificación del autor de este hecho, que desde el ayuntamiento consideramos inadecuado y que está completamente prohibido".

Recordando que la fuente de "la plaza de Los Pescaitos es un emblema y forma parte de nuestro patrimonio, nadie puede poner en riesgo nuestra infraestructura".

Incumplimiento del contrato

La Policía Local informó al grupo de la gravedad de los hechos. Indicándose desde el consistorio la posibilidad de que se haya podido incurrir en un incumplimiento de contrato, ya que "la fuente no es ningún escenario ni lugar para el desarrollo de eventos musicales".

Para el Ayuntamiento, el gran ambiente vivido durante la velada "no puede empañarlo situaciones puntuales y desafortunadas como esta, siendo completamente responsables aquellos que se extralimitan en sus atribuciones y sus acciones".

Además de abrir diligencias, se han reservado "los derechos legales contractuales y administrativos oportunos". "Que una acción inapropiada no empañe el ejemplar comportamiento de la ciudadanía".

Críticas

La imagen del guitarrista, difundida en redes sociales, ha generado críticas desde la oposición. "¿Un grupo de música contratado por el propio Ayuntamiento con motivo de la Velada puede meterse en nuestra querida Plaza de los Pescaitos?", se pregunta en redes sociales el Partido Popular de Vejer.

"Cuando los vecinos quieren celebrar un logro deportivo en la misma plaza… ¡multa al canto!", añaden los populares.