Rocío Amaro 25 AGO 2025 - 14:14h.

La escultura amaneció con los brazos del niño fracturados, apareciendo uno de ellos sumergido en el agua de la fuente

Según denuncia una plataforma vecinal de Cádiz en sus redes sociales, no sería la primera vez que esta fuente habría sufrido este tipo de daños

CádizLos gaditanos lamentan estos días un atentado contra su patrimonio histórico. El pasado sábado 23 de agosto, la Fuente de los Niños del Paraguas, situada en el Parque Genovés, fue objeto de un nuevo acto vandálico. La escultura amaneció con los brazos del niño fracturados, apareciendo uno de ellos —el que sostiene el característico paraguas— sumergido en el agua de la fuente.

El suceso fue denunciado en redes sociales por el colectivo Cádiz Abandonada, que lamentó la “ausencia de circuitos de videovigilancia en el parque”, lo que provocaría, según denuncian, que episodios como este se repitan sin control.

Una escultura de 1878

La Fuente de los Niños del Paraguas es una de las piezas ornamentales más queridas por los gaditanos. Adquirida en la Exposición Universal de París de 1878, fue instalada en el Parque Genovés como símbolo del cosmopolitismo de la sociedad gaditana de finales del siglo XIX. Desde entonces, se ha convertido en un emblema del paisaje urbano y en un punto de especial estima para los vecinos.

El grupo escultórico representa a Pablo y Virginia, protagonistas de una historia de amor real inmortalizada en 1788 por el escritor francés Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre en la novela Paul et Virginie. La escena muestra a dos niños cogidos del brazo que se refugian bajo un paraguas: ella, con pañuelo en la cabeza y vestido recogido; él, con pantalones arremangados, descalzo y sosteniendo el paraguas. Todo el conjunto se erige sobre un pedestal ricamente decorado con motivos vegetales y pétreos.