El Ayuntamiento ha cerrado de manera preventiva el Parque del Tamarguillo tras encontrar más de 20 ejemplares fallecidos en dos días

La Junta insiste en que el riesgo de contagio para la población es “muy bajo”

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía controlará la situación de las personas que hayan estado en contacto con los gansos hallados muertos en el Parque del Tamarguillo, en Sevilla, tras confirmarse un foco de gripe aviar. El objetivo es identificar y hacer un seguimiento de los posibles expuestos, aunque la administración subraya que el riesgo para la ciudadanía es “muy bajo”.

El Ayuntamiento de Sevilla informó de que las pruebas realizadas a las aves han confirmado la presencia del virus, lo que ha llevado a activar los protocolos de prevención de manera inmediata.

Cierre del Parque del Tamarguillo

El Consistorio, a través del área de Arbolado, Parques y Jardines, ha decidido cerrar temporalmente el parque después de que en apenas dos días se hayan contabilizado más de 20 gansos muertos en la laguna. Inicialmente fueron siete ejemplares, a los que se han sumado otros en la jornada siguiente.

La delegada Evelia Rincón acudió al parque para supervisar la situación y aseguró que “el cierre del parque responde exclusivamente a un criterio de prudencia y protección de la ciudadanía”. El Ayuntamiento mantiene contacto permanente con la Junta y ha confirmado que se realizarán necropsias y análisis a las aves afectadas.

Vigilancia sanitaria y recomendaciones

La gripe aviar está catalogada como Enfermedad de Declaración Obligatoria, y la Junta recuerda que cuenta con sistemas de control tanto animal como humano “con el fin de detectar rápidamente los focos de gripe y poner en marcha las medidas de control adecuadas”.

En cuanto a la vigilancia humana, el procedimiento incluye la identificación, evaluación y seguimiento médico durante diez días de las personas que hayan podido estar en contacto con aves enfermas o fallecidas.

Desde la Junta se pide a la población que, si encuentra animales muertos o enfermos en la misma zona, “no tocar ni manipular esas aves, e informar al ayuntamiento del municipio en cuestión”. Además, el personal que participe en tareas de recogida de cadáveres o manipulación de ejemplares deberá usar guantes, mascarillas y contar con la vacunación anual de la gripe estacional.

Antecedentes y alcance del virus

Los virus de la gripe aviar circulan de forma habitual entre las aves y, en ocasiones, pueden transmitirse a personas en contacto directo con ellas o con ambientes contaminados. En el caso del H5N1, desde 2003 se han notificado 985 contagios humanos en todo el mundo.

El cuadro clínico es similar al de la gripe común y puede ir desde síntomas leves o incluso ausencia de ellos, hasta casos más graves. No obstante, no se ha descrito transmisión de persona a persona.