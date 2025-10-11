Redacción Andalucía Agencia EFE 11 OCT 2025 - 19:08h.

Una vecina de Málaga, desesperada tras "más de un año" sin encontrar un alquiler asequible: "Cobro 750 euros"

La mujer, con una niña de diez años, lamenta los altos precios: "No puedo pagar 500 euros por una habitación"

Compartir







Málaga"No tengo a dónde ir, no me queda otra solución". Son las duras palabras de una madre desahuciada que anunció que acampará el martes 14 de octubre frente al Ayuntamiento de Málaga para pedir un alquiler asequible, ante la falta de recursos.

En el actual contexto del problema de la vivienda, esta vecina que está soltera y tiene una niña de diez años no puede permitirse los precios tan prohibitivos de los pisos: "No puedo pagar 1.000 o 900 euros por un piso, ni tampoco 500 por una habitación".

Eso y otras explicaciones dio en una rueda de prensa ofrecida hace unos días junto a miembros de Con Málaga, la confluencia entre Podemos e IU. "Tengo 30 años cotizados y cobro 750 euros mensuales", admitió ante unos pocos medios.

"Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir porque en cinco días estoy en la calle y no tengo nadie que me pueda ayudar, mis padres fallecieron", lamentó la mujer, que se pondrá delante de la casa consistorial: "A ver si el alcalde me da una habitación en su casa".

PUEDE INTERESARTE Medio millón de hogares se enfrentan al pánico de renovar el alquiler

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Solo quiero una vivienda digna que pueda pagar, de unos 300 euros, un alquiler social o acorde a mis ingresos, no pido una limosna", argumentó Mónica. Junto a su hija, fue desahuciada del piso en el que vivía el 2 de octubre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque el Ayuntamiento de Málaga le ofreció unos días en una pensión y posteriormente trasladarla a un centro de Antequera, esto le supondría perder su empleo en la capital. Reclama "una alternativa real" para no tener que dejar su puesto laboral.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Más de un año buscando un alquiler asequible, sin éxito"

Según ha añadido Con Málaga en un comunicado, esta madre "lleva más de un año buscando un alquiler asequible, sin éxito, en un mercado de la vivienda completamente fuera de control". También ha llegado a presentar al consistorio siete escritos.

Diversos colectivos sociales han convocado una concentración para el mismo 14 de octubre, frente al Ayuntamiento, bajo el lema 'Vivienda digna para Mónica y su hija'. El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha dicho que la acompañará instalando otra tienda de campaña.

Ha exigido al alcalde Francisco de la Torre que intervenga en este caso porque la ciudad "tiene recursos y viviendas públicas suficientes". "No puede mirar hacia otro lado mientras una madre trabajadora y su hija se quedan en la calle. Cuidar a su gente es su obligación", recuerda.

El Ayuntamiento busca alternativas

Fuentes municipales han señalado a EFE que "desde el primer momento" el Ayuntamiento de Málaga ha prestado asesoramiento y atención a esta persona, "de forma más especial si cabe teniendo en cuenta que tiene una menor a su cargo".

Ha explicado que se le ha facilitado un alojamiento y está "trabajando en otras alternativas habitacionales e incluso laborales" para que el lugar de su nueva residencia no conlleve una pérdida de empleo.

Además, desde los servicios sociales comunitarios la llevan ayudando desde hace diez años, con prestaciones económicas y para cubrir sus necesidades básicas, a través de la red municipal de economatos.