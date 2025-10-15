Rocío Amaro 15 OCT 2025 - 14:05h.

El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido retirar de manera temporal los cuadernillos de educación afectivo-sexual que se distribuían a los colegios de Infantil y Primaria de la capital

Las AMPAS no comparten esta decisión y defienden que los contenidos, que estarían adaptados a cada edad, son esenciales para el desarrollo de los menores

Compartir







SevillaEl Ayuntamiento de Sevilla ha decidido retirar de manera temporal los cuadernillos de educación afectivo-sexual que se distribuían a los colegios de Infantil y Primaria de la capital, tras la petición de Vox a principios del pasado verano. La medida afecta al material que cada inicio de curso llegaba a los centros escolares como parte del Plan Local de Salud y su supuesta retirada ha generado un intenso debate político y social en la ciudad.

El Grupo Municipal de Vox ha calificado la retirada como "una buena noticia" destacando que se trata de "una revisión necesaria de esos cuadernillos". Según su portavoz, Cristina Peláez, los materiales fueron elaborados por el anterior gobierno socialista "bajo la mirada ideológica de la izquierda sobre lo que es y significa la sexualidad". Aseguran que nunca estuvieron de acuerdo con que los cuadernillos se volvieran a repartir en las aulas, especialmente entre niños tan pequeños, porque, a su juicio, "sexualizaban a los niños a edades muy tempranas robándoles su inocencia".

La formación política insiste además en que la educación sexual más allá del mero estudio de la biología debe realizarse en casa y no en los colegios, sobre todo con niños de 3, 4 o 5 años. "Deben ser los padres los responsables de todas estas cuestiones", señaló Peláez.

El PSOE tilda los hechos de censura

Frente a esta posición, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha criticado con dureza la decisión del gobierno local, presidido por José Luis Sanz (PP), señalando que se trata de una "censura" de contenidos incluidos en el Plan Local de Salud. La concejala socialista Encarnación Aguilar ha subrayado que la medida responde directamente a un acuerdo entre PP y Vox, que habría impuesto la supresión de esta materia en los colegios.

PUEDE INTERESARTE Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Salud tras la crisis de los cribados de cáncer de mama

Aguilar advierte que "los niños de Sevilla capital no podrán acceder a los cuadernillos de educación afectivo-sexual dentro del Plan Local de Salud que el Ayuntamiento viene ofreciendo a todos los colegios de Primaria desde hace décadas". La edil socialista critica que el gobierno municipal siga la línea de otros ejecutivos del PP, como el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y afirma que esta decisión "retrocede en vez de avanzar" en materia educativa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La concejala socialista recordó que la suspensión de los cuadernillos llega en un momento crítico, en el que la Fiscalía de Menores alerta sobre el aumento de agresiones sexuales entre menores, quienes, según la edil, aprenden sobre sexualidad a través de la pornografía y las redes sociales. Aguilar defendió que los cuadernillos retirados promovían valores de respeto, igualdad y consentimiento, enseñaban a los niños a conocer su cuerpo, comprender las relaciones afectivas de calidad y adquirir nociones básicas de salud sexual.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Ayuntamiento de Sevilla aclara que el cuadernillo se está revisando y actualizando

El Ayuntamiento, por su parte, ha señalado que la medida no supone la supresión definitiva de los materiales, sino que están siendo actualizados con la colaboración de profesionales de distintos ámbitos científicos y educativos, incluyendo a la Universidad y a expertos en Promoción de la Salud.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por el momento se desconoce si los cuadernillos volverán a las aulas de infantil y primaria de Andalucía, ya sea con modificaciones o sin ellas. Además, el Consistorio ha recordado que la promoción de la educación afectivo-sexual continúa en secundaria, en ciclos formativos y con personas con discapacidad intelectual.

Preocupación en la Ampas de Andalucía

Desde CODAPA, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Andalucía, también se han pronunciado sobre el asunto y lo han hecho en un contexto de preocupación. Rocío Bejínez, portavoz de la organización, ha recordado que "el derecho a una educación afectivo-sexual está garantizado por la LOMLOE y que es clave para prevenir la violencia de género". Asegura además que "no debería de convertirse en un debate para las familias porque debería estar superado”.

Bejínez ha insistido en que esta educación debe estar adaptada al nivel madurativo del alumno y forma parte de los derechos de los menores, recogidos en la legislación educativa vigente. "Hay que cumplir con la legislación porque nuestras hijos e hijas tienen derecho a esta educación".

Así que mientras el Grupo Municipal de Vox aboga por trasladar la responsabilidad de este aprendizaje exclusivamente a las familias y proteger la infancia de contenidos que consideran inapropiados, el PSOE y las asociaciones de padres y madres defienden que los colegios tienen un papel activo y necesario en esta formación para los menores.