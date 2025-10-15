Esperanza Buitrago 15 OCT 2025 - 11:45h.

El presidente andaluz remodela su Gobierno a raíz de la crisis por los cribados de cáncer de mama

La familia de un hombre de 86 años fallecido por cáncer de mama denuncia al SAS por homicidio imprudente

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha remodelado su Gobierno a raíz de la crisis por los cribados de cáncer de mama y por la que dimitió Rocío Hernández hace una semana. Al frente de la Consejería de Sanidad queda Antonio Sanz que ya estaba en el cargo de forma provisional.

"Antonio Sanz será desde hoy consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía", ha anunciado en redes sociales el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno.

"Su experiencia de gestión, capacidad de trabajo y diálogo serán fundamentales para lo que resta de legislatura", ha añadido.

De esta forma Antonio Sanz suma los cargos de consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Otros cambios en el Gobierno de Moreno Bonilla

Moreno también ha decidido reordenar algunas de la competencias que hasta ahora ostentaba Sanz en otras consejerías. Así, la portavoz del Gobierno y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, asumirá las competencias en diálogo social y simplificación administrativa.

Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, asume las de digitalización, incorporando a su área la Agencia Digital de Andalucía (ADA).

El consejero Antonio Sanz asumió provisionalmente las competencias de Sanidad tras la dimisión de la anterior responsable Rocío Hernández hace una semana.

La crisis de los cribados de cáncer de mama

La crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía saltó tras una información de la Cadena Ser en la que varias mujeres contaban sus testimonios. A raíz de ahí, la asociación AMAMA no dejó de recibir llamadas de otras mujeres, enfermas de cáncer, contado sus historias, todas similares.

El fallo del sistema no se produjo en la detección de los tumores, ni en los retrasos en las pruebas, sino en la comunicación de los resultados positivos en cáncer o sospechosos. Eso provocó que muchas mujeres desarrollaran la enfermedad. Es más, desde AMAMA han llegado a asegurar que muchas pacientes han muerto en este tiempo.

La Junta de Andalucía reconoció a primeros de octubre que unas 2.000 mujeres podrían verse afectadas por este fallo del programa de detección precoz, que forma parte de la Estrategia Nacional de Cáncer y del Plan Integral de Oncología de Andalucía.

Antonio Sanz, ahora responsable de Sanidad en Andalucía, ya anunció que las mujeres afectadas sería llamadas inmediatamente para volver a someterse a nuevas pruebas oncológicas. Sin embargo, desde la asociación de pacientes aseguran que no todas las mujeres han recibido la nueva cita médica y las protestas en las calles de Andalucía se han seguido sucediendo desde entonces.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la dimisión de Hernández anunció un plan de choque de 12 millones de euros y la contratación de 119 profesionales. "No hay excusas" para que hayan sido las mujeres las que han tenido que avisar, dijo. Las asociaciones de pacientes piden que esos recursos se mantengan en el tiempo.