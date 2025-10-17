Otros padres y familiares de alumnos revelan más casos de acoso escolar en el colegio donde estudiaba Sandra Peña en Sevilla

El colegio de las Irlandesas de Loreto en Sevilla está en el centro de las críticas después del suicidio de Sandra Peña, de 14 años, que no soportó el acoso de varias de sus compañeras de clase. Los muros del colegio han aparecidos con pintadas de "asesinos", "justicia, "culpables" en referencia a las críticas de la familia y de otros padres a la dirección por no hacer nada contra el bullying que sufría la niña.

En el homenaje que vecinos, amigos y familiares rendían a Sandra ha habido voces contra el centro escolar y varios padres de otros alumnos han denunciado que también sus hijos han sufrido acoso escolar sin que el colegio lo impidiera.

La inspección Educativa ha abierto una investigación para recabar toda la información sobre el caso que ocurrió en la calle Rafael Laffón. Así, se están recogiendo los testimonios de este centro privado concertado y el registro documental de las comunicaciones y actuaciones que han puesto en marcha, según ha informado Europa Press.

Algún anónimo, indignado por la muerte de la niña, que recibía "burlas y desprecios constantes" por varias de sus compañeras de clase, ha decidido ponerlo por escrito tomándose la justicia por su mano. Así ha quedado plasmado sobre los muros del colegio de las Irlandesas de Loreto en Sevilla, donde estudiaba Sandra.

Allí con letras negras, alguien ha reclamado al colegio "dar la cara", mientras en otras pintadas sobre el ladrillo naranja se lee "Justicia" , "No queremos que se olvide", "Culpables" en referencia a la muerte de la adolescente que no soportó el bullying.

El tío de la menor, Isaac Villar, ha expresado en declaraciones en Canal Sur TV recogidas por Europa Press que, a su juicio, "está claro que ha habido algún error en el proceso de protocolo" y ha anunciado que la familia tomará las medidas legales necesarias.

"Mi hermana lleva un año detrás del colegio, comunicando la situación. No se ha hecho absolutamente nada por parte del colegio", ha concluido con indignación Villar.

No solo la familia de Sandra Peña, también otros padres han comenzado a sacar a la luz el acoso escolar que ocurrían en el colegio sin que la dirección diera una respuesta eficaz para resolverlo. En este colegio se dan muchos casos", ha asegurado Teresa, una vecina, presente en la concentración de este viernes, que aseguró que su hija y sus dos sobrinas también sufrieron bullying en el mismo centro, según ha declarado a Europa Press.

Algunos de los familiares, además de trasladar su apoyo a los padres, en el homenaje a Sandra, han lamentado que "los niños que atraviesan este tipo de situaciones sean los que tengan que abandonar los centros, y no los responsables".

En el acto frente al portal, donde vive la familia de la adolescente que se suicidó, varios vecinos han insistido en que el colegio "no sabe gestionar" los casos de acoso escolar. "Es un problema lo que tenemos".