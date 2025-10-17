Aparecen pintadas de "asesinos", justicia y culpables" en los muros del colegio de Sandra Peña

El infierno que vivió Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó en Sevilla: “Eran insultos y desprecios constantes”

El suicidio de Sandra Peña, la adolescente de 14 años, que sufría acoso escolar en un colegio de Sevilla ha conmocionado a amigos, familiares y vecinos que se han concentrado en el portal de su casa en un conmovedor homenaje.

El silencio y la emoción reinó, a modo de repulsa entre los presentes ante la muerte de la menor, que estudiaba en el colegio de las Irlandesas de Loreto en Sevilla. Todos allí, querían demostrar su cariño y apoyo a la familia de Sandra, frente a la puerta del edificio, por la que cada mañana la adolescente entraba y salía camino a la escuela, aunque también hubo enfado .

La familia había denunciado en varias ocasiones la situación que vivía su hija en el colegio, donde era la diana de "insultos, burlas y desprecios constantes" por varias de sus compañeras de clase. El colegio, sin embargo, no activó el protocolo de acoso para estos casos, a pesar de que los padres, lo denunciaron ante la dirección sin que resolvieran el problema.

Pintadas de "asesinos", justicia y culpables" en los muros del colegio de Sandra Peña

En el homenaje a Sandra Peña, algunos de los asistente han expresado su inconformidad con la actuación de la dirección del colegio por no dar una respuesta eficaz ante los casos de acoso escolar que se han denunciado los últimos años. Hubo comentarios que rompieron el silencio de la concentración, organizada a pocos metros del centro escolar.

Los padres, hermanos y el abuelo de Sandra han estado presentes en la concentración junto a la ofrenda de flores, velas y estampas que han ido dejando los compañeros de y vecinos de Sandra en recuerdo de la adolescente. En los muros exteriores del colegio ha aparecido pintadas este viernes en los que se lee "justicia" e insultos de "asesinos", "perros" y "culpables", según ha publicado medios locales.

El caso ha sido trasladado a la Fiscalía para esclarecer las posibles responsabilidades administrativas y penales del colegio de Sevilla, donde estudiaba Sandra.