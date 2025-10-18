La Junta derivará a la Fiscalía toda la información del caso y abrirá un expediente administrativo

SevillaLa Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha informado este jueves de que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, en el que se encontraba colegiada Sandra, la joven de 14 años que este miércoles se precipitaba de un balcón en la calle Rafael laffón de la ciudad hispalense, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo.

Además, ha apostillado que derivará a la Fiscalía toda la información del caso y abrirá un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades.

La Inspección Educativa abrió "de forma inmediata" una investigación

En una nota, la Consejería ha explicado que la Inspección Educativa abrió "de forma inmediata" una investigación para recabar toda la información acerca del caso, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado concertado como el registro documental tanto de las comunicaciones como de las actuaciones que el centro puso en marcha, levantando acta y elevando informe de propuesta de medidas.

Asimismo, ha trasladado el pésame a la familia de la alumna del colegio, así como a toda su comunidad educativa, y ha asegurado que desde este miércoles un equipo de expertos en bienestar emocional de la Delegación Territorial de Sevilla interviene en el centro para prestar apoyo y orientación profesional en una situación "tan difícil y complicada tanto para el alumnado como para los docentes".

La Fiscalía de Andalucía incoó 75 expedientes por acoso escolar en 2024, con Málaga a la cabeza y ninguno en Sevilla

La memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía incoó en el ejercicio 2024 un total de 75 expedientes de reforma --procedimiento penal que se inicia cuando un menor de entre 14 y 18 años comete un presunto delito-- por acoso escolar. De estos 75 expedientes, en Málaga se concentran 62, seguidos de los seis de Cádiz, cuatro de Jaén y tres en Huelva. No consta ningún caso en la provincia de Sevilla donde el pasado 15 de octubre una joven --alumna del colegio concertado las Irlandesas Loreto que había denunciado en el centro que era víctima de bulling-- presuntamente se suicidó.

En la memoria se señala que "todas las secciones de menores vienen a indicar, como se reitera memoria tras memoria, que la gran mayoría de los expedientes se resuelven vía solución extrajudicial". En el balance de la actividad desplegada por la Fiscalía Superior de Andalucía en 2023, la institución judicial llamaba la atención sobre "la preocupación por este tema".