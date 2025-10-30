Rocío Amaro 30 OCT 2025 - 06:00h.

Vecinos de Alhaurín el Grande inician una campaña de recaudación de fondos para adaptar la vivienda y el coche de Javi, un vecino que sufrió un accidente que afectó a su movilidad

La colecta, que ya ha superado los 10.000 euros de un total de 18.000, busca garantizar que Javi pueda vivir con seguridad y autonomía

MálagaLa vida de Pedro Javier del Castillo, vecino del municipio malagueño de Alhaurín el Grande, dio un giro de 180 grados hace poco, transformando por completo su rutina y su forma de enfrentarse al día a día. Un accidente trastocó su salud y sobretodo su movilidad, obligándole a replantearse actividades que antes eran sencillas y cotidianas. Desde entonces, Javi, como le conocen en el pueblo, ha demostrado "una valentía admirable y un esfuerzo constante por adaptarse a su nueva realidad", según dicen sus vecinos, que piden ahora ayuda para él.

Porque para mantener su autonomía necesita algo fundamental, la adaptación de su hogar y de su vehículo. Para él no se trata de un lujo, sino de una necesidad urgente. Tiene que convertir su vivienda en un espacio accesible y adaptar su coche para "poder moverse con seguridad, realizar tareas diarias, salir de casa e incluso trabajar sin depender completamente de otros", aseguran. Sin estas modificaciones, la vida de Javi se complica de manera notable, limitando su independencia y su capacidad para desenvolverse con normalidad.

Por eso, conscientes de esta situación, familiares, amigos y vecinos han puesto en marcha una campaña de recaudación a través de la plataforma GoFundMe, bajo el lema "Ayudemos a Javi del Castillo a recuperar su independencia". La iniciativa busca reunir 18.000 euros para cubrir los costos de las obras y las adaptaciones necesarias. Hasta el momento, más de 10.000 euros ya se han recolectado, gracias a la solidaridad de personas que han querido sumarse a la causa: "una gran ayuda para que Javier vuelva a tener una vida plena"

La campaña insiste en que "la suma de pequeños gestos puede marcar una gran diferencia", y que la solidaridad tiene un impacto directo en la vida de las personas que enfrentan situaciones complicadas.

Otras muestras de solidaridad en la provincia

El caso de Javi recuerda a la historia de Violeta, una vecina de Fuengirola que movilizó a todo el municipio para ayudar a su amiga Lidia. En apenas una semana, lograron reunir 3.000 euros para que Lidia pudiera someterse a una cirugía urgente destinada a tratar un cáncer de piel agresivo.

La rapidez con la que se alcanzó el objetivo y la respuesta solidaria de decenas de personas permitió que la intervención se realizara en un centro privado el pasado 22 de octubre, garantizando así la atención médica necesaria.

La campaña en Alhaurín el Grande se centra en dos objetivos concretos, la adaptación del hogar de Javi y la modificación de su coche para que pueda moverse con seguridad y sin limitaciones. Estas medidas incluyen la instalación de rampas, pasamanos, sistemas de movilidad asistida y la adecuación de su vehículo para facilitar la entrada y salida, así como el manejo desde un entorno accesible. Son intervenciones imprescindibles para garantizar su seguridad y autonomía, y cuyo coste total hace necesaria la colaboración de la comunidad.

Recolectas de GoFundMe

A través de la página de GoFundMe, cualquier persona puede contribuir con donaciones directas, y la transparencia de la plataforma permite comprobar la evolución de la recaudación en tiempo real. La historia de Javi ha logrado implicar tanto a vecinos del municipio como a personas de localidades cercanas, ayudando a alcanzar ya más de la mitad del objetivo económico.

En palabras de los organizadores de la campaña, cada pequeño gesto cuenta: "cada aporte, por mínimo que parezca, ayuda a que Javi pueda recuperar su independencia. La suma de todos hace que sea posible transformar su hogar y su coche, y con ello su vida". El objetivo de 18.000 euros se mantiene como meta final, pero la recaudación alcanzada hasta ahora demuestra que la solidaridad puede superar expectativas.