Un camionero ha recibido una brutal paliza en término municipal de La Mojonera de Almería. En las imágenes, aparece el hombre corriendo solo por la calle cuando de repente es envestido por una furgoneta. Al parecer trata de huir de ese vehículo que finalmente acabó alcanzándole y haciendo que cayese al suelo. Trató de levantarse un par de veces, pero sus agresores conseguían alcanzarle.

Después de ser atropellado en varias ocasiones, la víctima consiguió salir hacia un descampado, lo que hizo que se bajasen del coche y corriesen hacia él portando diferentes armas. Con el hombre en el suelo siguieron agrediéndole entre varias personas como se muestra en las imágenes. La intención de esta dura agresión era poder robar todo lo que el camionero llevaba encima.

Los hechos se produjeron el pasado mes de septiembre. La víctima llegó a recibir incluso varios disparos tras haber sido atropellado al intentar escapar de quienes fueron a robarle cuando descansaba en su vehículo estacionado en la Ciudad del Transporte. La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas relacionadas con los hechos. Aunque no han confirmado sus identidades ni el sexo, podrían ser los autores de la paliza.

En el marco de la operación 'Marmolistas', los agentes han determinado que los detenidos habrían asaltado a los dos conductores de un camión para robarles, si bien uno de ellos consiguió huir del lugar. De otro lado, la víctima recibió una "brutal agresión" en la que fue "golpeado, atropellado y disparado con arma de fuego, resultando herido de gravedad".

Unos se encargaban de atacar y otros de vigilar

Según se desprende del testimonio de los camioneros incluido en las investigaciones, poco antes de las 18:00 horas los perjudicados se encontraban en una parada de descanso en la Ciudad del Transporte de La Mojonera, en la calle Marmolistas, cuando escucharon ruidos procedentes de la caja del camión. Al salir a comprobar lo que estaba ocurría, descubrieron a un varón en el interior, quien comenzó a "amenazarles con un cuchillo de grandes dimensiones" así como a una mujer en la parte de fuera, quien hacía "labores de vigilancia".

Fue entonces cuando comenzaron a llegar varios vehículos cuyos ocupantes se habrían lanzado a "agredir a las víctimas, empleando para ello diversas armas como garrotas y cadenas metálicas". Las pesquisas de la Guardia Civil los condujeron ante los supuestos autores de los hechos, quienes procederían de un mismo clan dedicado a "cometer robos en la zona". A los detenidos se les achacan los delitos de tentativa de homicidio doloso, robo con violencia y tenencia ilícita de armas, entre otros. Sobre uno de los implicados recaía una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

En los registros practicados se han intervenido dos armas cortas y una escopeta de repetición del calibre 12, todas ellas ilegales. También se ha comprobado que la escopeta había sido sustraída en un robo con fuerza en El Ejido en el año 2022. Del mismo modo, hallaron diversa munición de nueve milímetros y cartuchos de calibre 12, así como armas blancas como navajas, puñales y objetos contundentes, como garrotas y la cadena, que se habrían empleado en los hechos. Además, durante los registros domiciliarios se apreciaron enganches irregulares a la red eléctrica, por lo que también se les acusa de un delito de defraudación.