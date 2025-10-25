El 'Castillo del Infierno', una fortaleza barcelonesa con psicofonías y presencias fantasmagóricas

Los visitantes del 'Castillo del Infierno' aseguran haber visto humo negro y a una niña en camisón con un disparo en la frente

La fortaleza, que data del siglo X y que se encuentra abandonada y en ruinas, está en el municipio de Santa Coloma de Cervelló

BarcelonaEn el municipio de Santa Coloma de Cervelló, en la provincia de Barcelona, a poco más de 20 kilómetros de la capital catalana, encontramos un edificio idóneo para todas aquellas personas que sienten pasión por el miedo y por las historias para no dormir. Se trataría de un plan perfecto para quien quisiera ir allí a pasar la noche de Halloween en vez de acudir a los cementerios. Sin embargo, se aconseja no acceder debido a su mal estado.

Volviendo al tema de Cataluña, nos referimos a una fortaleza del siglo X que cuenta con una larga historia de fenómenos paranormales. Por ello, a pesar de que su nombre oficial es Castillo Torre Salvana, todos lo conocen como el 'Castillo del Infierno'.

La historia del 'Castillo del Infierno'

Situado en una colina en forma de promontorio alzado, el 'Castillo del Infierno' goza de unas vistas privilegiadas sobre todo el territorio del Bajo Llobregat, lo que le concedió en su día una importante ventaja estratégica. Además, domina los cultivos a ambos lados del río, aunque la actividad agrícola desapareció hace años.

Se trata de una antigua torre de defensa avanzada, datada por primera vez en el año 992 y relacionada con el linaje de los Cervelló, según indica la web de la Asociación Hispania Nostra. En 1224, el castillo fue dañado a causa de las revueltas catalanas, quedando prácticamente destrozado en determinadas zonas.

Algo más de cinco décadas después, concretamente en 1297, el rey Jaime II compró la edificación y la mantuvo en su propiedad y en la de sus herederos hasta que en 1390 decidió venderla a la ciudad de Barcelona.

En el siglo XVI, sus entonces propietarios, los Salbà, bautizaron el castillo como Torre Salvana. En la actualidad, se encuentra abandonado y en ruinas y podría venirse abajo. De hecho, está incluido en la Lista Roja de elementos patrimoniales en riesgo de desaparición. Por la peligrosidad que presenta, recomiendan que tan sólo se contemple desde fuera.

Muchas personas que se han atrevido a acercarse hasta allí afirman que han captado varias psicofonías y que también han escuchado voces, lloros, golpes rítmicos, choques de espadas, lanzamientos de piedras y cañonazos.

Existen ciudadanos que han descrito que sentían cómo algo o alguien les agarraba. Incluso, hay quienes apuntan que han visto humo negro entrando por una ventana y, sobre sus cabezas, a una niña de tez pálida, con pelo negro y largo, un camisón blanco y un disparo de bala en la frente.

Otros castillos 'embrujados' en España

En cuanto al Castillo de Belmonte, en Cuenca, el relato más inquietante habla de un caballero que fue ejecutado de manera injusta y cuyo espíritu aparece por la noche, recorriendo cada uno de los pasillos. Asimismo, los turistas han dejado constancia de que hay puertas que se cierran violentamente sin un motivo aparente.

Castillo de Montearagón, en Huesca. En su día fue un monasterio y dicen que las almas de algunos clérigos que murieron deambulan por el edificio. Hay testimonios de personas que han oído cánticos gregorianos provenientes de la capilla y de quienes han visto la figura de un monje vagando por el patio con una mirada fija y angustiada.

Castillo de Almodóvar del Río, en Córdoba. Reconstruido a comienzos del siglo XX, desempeñó un papel clave en la historia de Al-Ándalus. Esta impresionante fortaleza guarda innumerables historias y leyendas, aunque la más conocida es la de la 'Encantá'.

Cuenta la historia de Zaida, la esposa del príncipe Fath-Al-Mamun, quien decidió enviarla a dicho castillo con la intención de protegerla. Su intención no duró mucho ya que la ciudad fue asediada por los almorávides. Se dice que Zaida sintió que su marido había fallecido en la batalla. Aunque nadie había confirmado la noticia, la princesa entró en una profunda depresión, dejó de comer y beber y permaneció encerrada todo el día. Finalmente, murió por inanición.

Durante las labores de reconstrucción, los obreros contaban que habían avistado a una dama vestida de blanco, triste y convertida en sombra. Sus lamentos, gritos y sollozos invadían por completo el lugar.