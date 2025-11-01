Familiares de los niños de la escuela infantil La Granja de Jerez se han manifestado en la localidad contra los malos tratos sufridos en el centro

La extrabajadora detenida acusada de malos tratos en una escuela infantil de Jerez sale en libertad condicional

Manifestación en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera tras conocerse el caso de supuestos malos tratos a varios niños en la escuela infantil La Granja de Jerez de la Frontera. Decenas de padres, madres, familiares y amigos se han concentrado en las calles de la localidad gaditana para denunciar los supuestos malos tratos a los menores.

Con carteles en los que se podían leer frases como “Justicia ¡ya!”, “los niños no se tocan”, "las manos que cuidan no golpean” y “proteger a la infancia es cosa de todos”, los familiares de los pequeños se han desplazado por Jerez de la Frontera en un ambiente de repulsa e indignación por el caso que se ha conocido estos últimos días.

Medidas cautelares contra la extrabajadora del centro

Precisamente, el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz), en funciones de guardia, decretaba el pasado miércoles 29 de octubre la libertad provisional para la extrabajadora del centro de educación infantil de la localidad detenida por supuestamente agredir a varios menores de edad.

Según han informado fuentes judiciales, la jueza imponía a la investigada como medida cautelar la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del centro educativo y de los cinco menores identificados como posibles víctimas.

En esta fase inicial, y a la espera de lo que se determine durante la instrucción, se investiga un delito contra la integridad moral. Durante su comparecencia ante la autoridad judicial, la mujer se acogió a su derecho a no declarar.

Los presuntos malos tratos

El juzgado también ha puesto los hechos en conocimiento de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, por las posibles medidas administrativas que se puedan adoptar.

La detención se produjo este martes, después de que la Policía Nacional recibiera una denuncia por un posible caso de maltrato a menores en una guardería privada de Jerez adherida al programa autonómico de ayudas a la escolarización del primer ciclo de educación infantil (0-3 años).

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) asumieron la investigación, y la mujer fue puesta a disposición judicial tras su arresto. Por su parte, la inspección educativa se desplazó al centro para recabar información sobre los hechos y las medidas adoptadas por la dirección, que había despedido a la trabajadora y entregado a la Policía toda la documentación disponible ante la posible existencia de indicios delictivos.