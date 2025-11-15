Las precipitaciones pueden superar 30 litros por metro cuadrado en una hora u 80 litros en doce horas en el sur y oeste peninsular

La borrasca Claudia amenaza con un fin de semana complicado: intensas lluvias en Andalucía, fuertes vientos y tornados

Siete comunidades autónomas continúan este sábado, 15 de noviembre, en aviso por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, por temporal marítimo o por intensas y persistentes lluvias que, en el sur y oeste peninsular, pueden superar 30 litros por metro cuadrado en una hora u 80 litros en doce horas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se trata de un nuevo frente asociado a la borrasca Claudia.

Andalucía tiene aviso naranja (riesgo importante) en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla por acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en Córdoba, Granada y Málaga hay aviso amarillo (riesgo) por precipitaciones que dejarán alrededor de 20 litros en una hora.

Además, la Aemet señala que Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla se mantiene el aviso amarillo por lluvias, por vientos de 70 kilómetros por hora, tormentas o por fenómenos costeros adversos.

Lluvias abundantes en el sur, oeste y centro peninsular

En Castilla y León, persiste el nivel naranja en la provincia de Ávila por una precipitación acumulada de 80 litros en 12 horas, aunque la Aemet advierte de que entre la tarde y noche de ayer viernes y este sábado se podrán recoger entre 150 y 200 litros por metro cuadrado en zonas altas, preferentemente.

Las provincia de Salamanca y Segovia tienen alerta amarilla por lluvias de 40 litros en 12 horas y Salamanca, también por fuertes vientos.

Castilla-La Mancha también se verá afectada por los chubascos sobre todo en Toledo, donde hay aviso naranja por precipitaciones de 80 litros en 12 horas; en Ciudad Real hay nivel amarillo por lluvias, 15 litros en una hora o 40 litros en 12 horas. Además, ambas provincias están en amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Extremadura tiene nivel naranja en la provincia de Cáceres por acumulaciones de 80 litros en 12 horas, aunque entre la tarde y noche de ayer viernes y este sábado se podrán acumular entre 150 y 200 litros por metro cuadrado.

En las comunidades de Galicia, Madrid y Navarra y en la ciudad autónoma de Ceuta se mantiene la alerta amarilla por lluvias, tormentas, viento o por temporal marítimo.

Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.