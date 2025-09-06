Iván Sevilla 06 SEP 2025 - 18:07h.

"Es un luchador, a pesar de los obstáculos", nos admite el padre del pequeño, operado dos veces cuando era bebé

“La Seguridad Social solo cubre entre un 20 y un 40 %, pero después de comprar" ambos elementos ortopédicos costosos

ValenciaJosé es un niño valenciano con parálisis cerebral infantil y autismo que "sigue siendo un luchador, a pesar de los obstáculos" que ha tenido. Ahora, "necesita un andador y una sillita adaptados" para aprender a caminar. Su familia pide ayuda.

Al igual que en la lucha de Javi, han lanzado una campaña de recaudación de fondos para poder comprar ambos elementos ortopédicos para el pequeño de cuatro años, natural de Masalavés (Valencia).

Según ha contado a Informativos Telecinco su padre, llamado también José, su hijo tiene "una discapacidad del 42 % y dependencia de grado tres", pero no le incluye la "movilidad reducida". Esto supone un problema.

Lo que les dijeron a los progenitores es que esa condición "tendrían que renovarla más adelante, según si el niño caminaba o no”. Aunque ya les está afectando, pues no tienen capacidad económica suficiente con la paga que reciben de 400 euros.

"El andador ortopédico con arnés cuesta 1.200 euros y la silla para parálisis cerebral infantil 1.800 euros”, nos ha especificado el padre. “La Seguridad Social solo nos cubre entre un 20 y un 40 %, pero después de abonar el importe al comprarlo con receta médica”, nos matiza.

Por ello, están pidiendo donaciones en la plataforma GoFundMe. “O si alguien tiene alguno de estos elementos que ya no usa y nos lo puede donar, también nos vale”, nos asegura el padre de José.

Dos operaciones en la cabeza le dejaron "secuelas"

En la petición el objetivo es alcanzar los 4.000 euros para poder ofrecerle al pequeño una "mejora de su calidad de vida". Su progenitor apunta que él solo es "uno de las miles de personas con discapacidad que necesitan apoyo adicional".

Aprovecha la ocasión para rogar "a las instituciones" que aporten más a niños como este valenciano: "Es esencial para su bienestar y desarrollo". A su corta edad, ya ha afrontado varios "desafíos".

Su padre nos afirma que dos operaciones en la cabeza cuando todavía era un bebé acabaron dejándole "secuelas" concretadas en la minusvalía que le reconocieron más tarde: "Además de debilidad en las piernas, sufre falta de equilibrio".

José nos recuerda que su hijo vio la luz “a los seis meses de embarazo, fue prematuro y en el parto lo tuvieron que reanimar, ya que nació sin vida en el Hospital Clínico de Valencia”.

Un derrame cerebral y una hidrocefalia

Los médicos decidieron hacerle una ecografía, ya que observaron que “tenía la cabeza un poco hinchada”. El resultado de la prueba dio un “derrame cerebral de grado tres en el ventrículo izquierdo”.

Su progenitor nos relata que a los 11 días del nacimiento, el pequeño tuvo que ser “operado porque se le había formado una hidrocefalia” y debían solucionarle de urgencia ese exceso de acumulación de líquido en el cerebro.

Después de permanecer tres meses hospitalizado en los que el bebé “evolucionaba favorablemente”, le dieron el alta médica y la familia se pudo marchar a casa.

Sin embargo, transcurridos otros cuatro meses, en "una resonancia magnética de control", volvieron a detectarle el mismo problema que ya había padecido. Necesitaba otra cirugía “a vida o muerte”.

Tras esa segunda intervención quirúrgica, que afortunadamente "salió bien", le colocaron una "válvula de derivación del líquido hacia el estómago". Ya con dos años, le confirmaron la discapacidad por los trastornos de espectro autista y parálisis cerebral.