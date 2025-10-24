Qué significa para Madrid que la Casa de Correos y otros edificios sean lugares de memoria democrática

Zoe Armenteros 24 OCT 2025 - 13:25h.

El Ejecutivo prevé la declaración de Lugar de Memoria Histórica a ‘la tapia de fusilamiento de La Almudena’

El Tribunal Constitucional suspende la norma de Ayuso que impide catalogar como lugar de memoria la Real Casa de Correos

El Gobierno ha declarado Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos y la Antigua cárcel de Carabanchel, a la espera de que en los próximo días, ocurra lo mismo con la tapia del cementerio de La Almudena. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aplicado la Ley de Memoria de 2022 para reconocer espacios físicos o patrimonios inmateriales vinculados a la represión durante el franquismo o a la lucha por los valores democráticos. ¿Qué implica esta declaración y por qué Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha opuesto?

El objetivo de la declaración de Lugar de Memoria Democrática busca elaborar una relación de espacios, inmuebles o parajes en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia para la memoria democrática. Más allá de la obligación de retirar elementos de exaltación, objetos y menciones conmemorativas que exalten la represión de la dictadura y a sus líderes conlleva la obligación de las administraciones de su mantenimiento y conservación.

Los responsables públicos tendrán que evitar la remoción o desaparición de monumentos, placas y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades en cualquier época. Además de impulsar la colocación de estos símbolos en homenaje a las víctimas de la dictadura franquista.

En los casos en que los titulares sean particulares, las autoridades públicas realizarán acuerdos entre el departamento competente en materia de memoria democrática y las personas o entidades titulares para obtener los objetivos propuestos en la declaración.

La Real Casa de Correos, Lugar de Memoria Democrática

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la decisión del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática. El inmueble, que durante la dictadura franquista fue usado como sede de torturas y castigos ahora podría incorporar en su fachada y otros lugares del edificio pantalla audiovisuales, instalaciones o placas para que los ciudadanos conozcan qué ocurrió en ese lugar y explique el por qué de su declaración.

El edificio que fuera sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, tuvo un "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", se explica en el BOE. De ahí la necesidad de rescatar del olvido la historia detrás de esas paredes.

Decenas de "persona sospechosa de tener simpatías por las ideas contrarias al régimen" fueron torturadas con "extrema brutalidad" con la que se ejecutaban unas prácticas "símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo" en este lugar, añade el BOE.

La antigua Prisión Provincial de Madrid, popularmente conocida como Cárcel de Carabanchel, ha sido el segundo lugar en ser reconocido como Lugar de Memoria Democrática, para honrar "el sufrimiento de las víctimas", pero también "la resistencia, la solidaridad y la conciencia colectiva que germinaron tras sus muros".

La Prisión Provincial de Madrid, que se construyó entre 1940 y 1944 con el trabajo forzoso de un millar de presos republicanos, se convirtió en "uno de los emblemas represivos de la dictadura y símbolo de la nueva política penitenciaria". Apenas quedan rastros de la cárcel de Carabanchel que fue derruida hace 13 años, pero cuyo valor "trasciende su materialidad", según ha subrayado el ministro Víctor Torres.

Ahora, tras su reconocimiento como Lugar de Memoria Histórica se llevarán a cabo medidas para conservar los vestigios existentes, el pórtico de entrada o el antiguo hospital penitenciario. Se impulsará un centro memorial dedicado al conocimiento y la divulgación de la represión franquista y de los derechos humanos, según el BOE.

‘La tapia de fusilamiento de La Almudena’, el próximo en la lista de Lugar de Memoria Histórica

‘La tapia de fusilamiento de La Almudena’, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, será el próximo espacio en ser declarado Lugar de Memoria. Sobre este muro que rodea el camposanto, el Gobierno ha aseguro que “fue testigo” de una etapa de enorme “violencia y represión”.

La tapia de la Almudena representa “uno de los episodios más oscuros de la represión franquista, y hoy en día es un símbolo del dolor, la resistencia y la lucha por la justicia y la verdad”, han afirmado fuentes del Ministerio de Política Territorial.

Por qué Isabel Díaz Ayuso se opone a que la Real Casa de Correos sea Lugar de la Memoria Histórica

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto a la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria, a pesar de que esta declaración no afecta el uso que viene haciendo del edificio. La líder del PP madrileño ha repetido que se trata de una "aberración histórica" porque equivaldría a reducir el edificio "al franquismo", cuando el inmueble ha tenido otras funciones.

"La declaración como Lugar de Memoria Democrática no altera el uso actual, sin perjuicio de que cualquier uso que se dé al bien habrá de ser compatible con las medidas propuestas de preservación de la memoria de las violaciones de los derechos humanos para que no vuelvan a repetirse, el reconocimiento y reparación moral de las víctimas y la defensa de los principios de justicia, verdad y reparación", según se lee en el BOE.