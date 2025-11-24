La causa la llevará el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga

Vecinos rechazan el presunto asesinato machista de una vecina "muy querida" en Rincón de la Victoria, Málaga

MálagaEl hombre detenido el pasado sábado por supuestamente asesinar a su exmujer, María Victoria, de 60 años, en Rincón de la Victoria ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza. Así lo ha decretado la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga.

El hombre, que se ha acogido a su derecho a no declarar, está siendo investigado por un delito de asesinato. La causa la llevará el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga, que es el que se encontraba de guardia cuando sucedieron los hechos el pasado sábado en la zona de Cotomar, según ha informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El hombre intentó autolesionarse cuando se presentó la Policía

Varios vecinos alertaron de una pelea de pareja pasadas las 10:30 horas y Emergencias 112 Andalucía dio el aviso a la Guardia Civil, que se personó en el lugar. Los agentes encontraron en la vivienda el cuerpo de la mujer con signos de violencia, en un charco de sangre, y detuvieron a la expareja, que inicialmente se resistió a abrir la puerta, pero después sí accedió. Acto seguido, el hombre intentó autolesionarse.

No constaban denuncias previas ni registros en el sistema VioGén, aunque desde el primer momento la principal línea de investigación ha sido la violencia machista. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género comenzó el mismo sábado a recabar datos para confirmar el asesinato como tal.

"Era una mujer muy buena", dijo el alcalde sobre María Victoria

Rincón de la Victoria guardó este pasado domingo cinco minutos de silencio en repulsa por los crímenes machistas y en homenaje a la mujer, María Victoria. El alcalde, Francisco Salado, aseguró que "era una mujer muy buena, seguía atendiendo a su exmarido porque estaba en una depresión y le atendía, visitaba y apoyaba".

Salado confirmó que los indicios apuntan a un posible caso de violencia de género y señaló que "cuando acudió tanto la Guardia Civil como la Policía local a la puerta del domicilio, intentaron echar abajo la puerta y voluntariamente abrió la puerta y encontraron ya el cuerpo sin vida".