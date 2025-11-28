Investigan el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en Marbella, Málaga

Un hombre que paseaba por el sendero alertó a las 17:57 horas de este jueves al 112 de que había encontrado un cadáver

La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cadáver en un paraje natural en Marbella, Málaga. Se encontraba en estado avanzado de descomposición y estaba situado en la Ruta de los Monjes.

Un hombre que paseaba por el sendero alertó a las 17:57 horas de este jueves al 112 de que había encontrado un cadáver cuando transitaba por una zona conocida como Mina de Buenavista, según ha establecido un portavoz del centro de emergencias.

Fue necesaria la intervención de los Bomberos

De manera inmediata se dio aviso a la Policía Nacional, Local, Bomberos, servicios sanitarios y se activó el protocolo judicial.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para llevar a cabo la identificación del cadáver y confirmar las circusntancias de la muerte, han informado fuentes policiales.

El cadáver de un joven italiano en Barcelona

Por otro lado, en Barcelona, los Mossos d'Esquadra investigan las circusntancias de la muerte del joven italiano de 29 años, Rocco Amato, tras encontrar su cadáver cerca de un hotel de la zona del Eixample. Todo apunta a que se precipitó desde un hotel.

Su famila y amigos habían denunciado su desaparición el pasado domingo 23 de noviembre. La localización de su cuerpo ha despertado muchas preguntas sobre el motivo de su fallecimiento.

Rocco era de la localidad de Francolise, en la provincia de Caserta, y llevaba algunos meses viviendo en la ciudad condal dondé se había establecido para buscar oportunidades, tras estar de viaje por varios países de centro Europa.

Todo parece indicar que fue accidental

Su desaparición provocó una rápida movilización entre amigos y familiares, quienes comenzaron a compartir su imagen y a pedir información en redes sociales.

La investigación policial comenzó al momento, y se empezó a rastrear las últimas pistas sobre su paradero. Según fuentes policiales, la víctima había sido vista por última vez en el distrito de Eixample, donde residía. A partir de ahí las investigaciones se centraron en determinar qué ocurrió en sus últimas horas. Todo parece indicar que el óbito ocurrió la misma noche del domingo y que fue accidental.

Se investiga la posible manipulación del cuerpo o desplazamiento posterior, debido a que en algunos indicios preliminares se ha mencionado la hipótesis de que el cadáver pudo ser desplazado tras la caída.