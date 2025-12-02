Las familias de Rosmed y Sharit supieron por la situación de sus teléfonos que estaban juntas

Las teorías de los padres de las menores muertas en Jaén para afirmar que no fue un suicidio

Las familias de Rosmed y Sharit, las dos adolescentes halladas muertas en un parque de Jaén, contactaron entre ellos al ver que ninguna había llegado a casa. Los padres de Rosmed la tenía geolocalizada porque ya había intentado suicidarse antes. Los de Sharit buscaron la localización de su móvil desde su ordenador. Piden una investigación en profundidad.

Los padres de Rosmed, de 15 años, y los de Sharit, de 16, encontraron sus cuerpos sin vida la madrugada del pasado sábado en el parque de la Concordia de Jaén. Las localizaron gracias a sus móviles, que ambas tenían en sus bolsillos.

Ambas familias se preocuparon al ver que las niñas no llegaban a casa. Los padres de Rosmed la geolocalizaron gracias a su móvil, informa el diario El Español. La tenían monitorizada porque ya antes había intentado suicidarse.

Los padres de Sharit sabían que no era normal que llegara tarde, sin avisar y que no atendiera su teléfono. Así que localizaron su teléfono a través de su ordenador.

Las dos familias habían contactado al ver que sus hijas no llagaban. Las dos familias comprobaron a través de los móviles que estaban juntas, informa el citado diario.

La familia de Rosmed fue la primera en llegar al lugar y descubrir los cuerpos de las menores. Enseguida llegó la familia de Sharit.

Intentaron reanimarlas, pero no pudieron. Llamaron a Emergencias peros los sanitarios solo pudieron certificar las muertes.

La investigación sigue abierta

Aunque desde un primer momento la Policía ha apuntado al suicidio pactado de las menores por la falta de signos de violencia externa, se mantienen abiertas todas las hipótesis.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha admitido la “gran complejidad” del caso. La Subdelegación ha dicho este lunes que se mantienen abiertas “todas las líneas de investigación” más allá de la hipótesis principal.

La idea del acoso escolar también planea sobre las muertes. Una de las chicas habría sufrido bullying y había cambiado de centro en tres ocasiones. Uno de los institutos le había aplicado un protocolo para evitar autolesiones, según la Junta de Andalucía.

Sin embargo, la familia de la otra niega que sufriera bullying. Los amigos de las dos apuntan a que ambas habrían sido acosadas en alguna ocasión y que se apoyaban mutuamente.

La familia de Sharit niega el suicidio de forma tajante

Los padres de Sharit también aseguran que en el móvil de su hija hay un mensaje de Rosmed de la tarde de sus muertes, cuando se supone que estaban juntas.

"Le manda una nota con un te quiero mucho, tú eres mi amiga, mi hermana, pero te digo adiós”, dice la madre de Sharit, que desconfía del WhatsApp porque lo ve “muy preparado, como cuando coges el texto y lo pegas ahí”.

Los padres de la menor de 16 años tampoco logran entender por qué su hija rompió con su novio esa misma tarde: “Estaba superenamorada de ese niño” y le dijo que lo mejor para ambos era acabar con la relación.

Los padres de Sharit están convencidos de que el teléfono de su hija está “manipulado”. “Le mando cien mil mensajes a mi hija y a las 23:38 estando en el parque de los Patos, y mi esposo volteando, me leen los mensajes, me vuelvo loca. Llamo y llamo y me vuelvo loca y ya nadie me contestaba. Cuando las encontramos los celulares estaban en los bolsillos”, afirma rota de dolor tras enterrar a su hija.

El padre de Sharit asegura que su hija “no lo hizo conscientemente, o fue engañada o fue manipulada pero jamás se quitaría la vida. Queremos que se sepa toda la verdad”.

La familia reclama una investigación en profundidad porque están convencidos de que alguien las convenció o ayudó de alguna forma a quitarse la vida. El caso sigue abierto bajo secreto de sumario.

Ambas menores han recibido ya sepultura. Este martes, Jaén vive el tercero de los días de luto decretados por la trágica muerte de las dos adolescentes.