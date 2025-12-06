Chuki vivía desde hace 15 años en Perú con una identidad falsa y trabajaba en un almacén hasta ser localizado por la policía

Es el presunto autor del asesinato de su expareja, Silvia Rodríguez Fernández, ocurrido en 2010

Esta mañana, la Policía Nacional de Perú informó mediante un comunicado que había detenido en Lima a Cristian Hernán Yong Granadino, alias "Chuki", quien era requerido por la Justicia española y estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol.

Es el presunto asesino de la adolescente Silvia Rodríguez Fernández, ocurrido en 2010 en el municipio madrileño de Leganés, cuando ella tenía 16 años. Ella era su expareja sentimental, y el asesinato sucedió 15 días después de dejarlo.

El cuerpo de la joven fue encontrado por una persona sin hogar en un contenedor, dentro de una maleta, desnuda y atada. Desde el inicio, todas las sospechas se centraron en él, quien era 14 años mayor que la víctima.

Detenido tras solicitar un DNI electrónico

La captura se dio a través de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol Lima

"Utilizaba una identidad falsa con la que habría estado viviendo en Perú desde su huida de España, supuestamente tras matar a Silvia", explica Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional en España.

Yong Granadino trabajaba en un almacén hasta que los investigadores lograron dar con él. Según ha explicado la propia policía, su captura fue posible gracias a labores de inteligencia y verificación biométrica.

El año pasado, gracias a la inteligencia artificial, se logró recrear cómo podría ser su rostro en la actualidad, y tras una larga investigación, fue localizado cuando intentó solicitar un DNI electrónico. "El seguimiento de su posible trazabilidad en el país nos permitió llegar hasta él y capturarlo", indicó un portavoz de la Policía Nacional de Perú.

Tras más de una década de fuga, ahora se enfrentará a la justicia española.