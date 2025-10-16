Rocío Amaro 16 OCT 2025 - 16:24h.

Los familiares de David Rodríguez y Javier Marañón, detenidos sin cargos desde hace más de nueve meses, piden al Gobierno que intervenga

El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que denunciaba la detención arbitraria de estos dos ciudadanos españoles

CórdobaDesde hace más de nueve meses, el granadino David Rodríguez Ballesta y el cordobés Javier Marañón Montero, permanecen encarcelados en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, sin cargos formales. Una detención que se produjo tras asistir a una reunión convocada por las autoridades en representación de su empresa, investigada por corrupción en un proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT). Según los familiares, ninguno de los dos tiene responsabilidades directivas ni participación en la toma de decisiones de la compañía, por lo que su encarcelamiento "afecta a trabajadores inocentes", dice Laura Marañón, hermana de uno de ellos.

Los familiares han denunciado públicamente que las condiciones en las que se encuentran son "inhumanas". Ambos permanecen aislados, sin visitas y con un acceso muy limitado a una atención médica. Javier ha perdido alrededor de 20 kilos desde su detención y su estado de salud se considera crítico, mientras que David también presenta problemas de salud graves.

La imposibilidad de comunicarse con ellos y la dificultad para enviarles ayuda agravan la preocupación de sus familias, que ya han reclamado la intervención de distintos organismos, incluidos el Ministerio de Exteriores y la Embajada española, así como a la Casa Real y otros internacionales, sin lograr avances concretos, según ellos mismos denuncian.

Ante la situación, han lanzado una campaña de recogida de firmas que busca presionar al Gobierno de España para que solicite directamente la liberación de ambos ciudadanos al presidente de Guinea Ecuatorial. La iniciativa recuerda que "cada día cuenta y que la prolongación del encarcelamiento sin atención adecuada podría poner en riesgo la vida de los dos trabajadores", dice Laura en el llamamiento que ha hecho público en la plataforma.

El Parlamento Europeo denuncia la situación de los dos andaluces

El caso también ha recibido atención a nivel europeo. El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una resolución en la que denuncia la "detención arbitraria de Rodríguez y Marañón" y las condiciones de encarcelamiento en Black Beach. La resolución destaca que la cárcel es conocida por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y señala la subordinación del poder judicial al régimen de Obiang, además de las restricciones a la libertad de expresión y la persecución de la oposición política.

La Cámara europea ha solicitado medidas inmediatas e incondicionales que garanticen el bienestar y los derechos de los ciudadanos españoles. Entre ellas se incluyen el levantamiento de la prisión preventiva, el acceso a asesoramiento jurídico y atención médica, así como un juicio justo. El texto presta especial atención a la situación de Javier Marañón, que se encuentra en huelga de hambre y necesita tratamiento urgente.

Además, el Parlamento Europeo insta a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior a intensificar la coordinación con las autoridades españolas para garantizar que ambos casos reciban seguimiento diplomático. La resolución advierte que las detenciones arbitrarias y las condiciones de reclusión pueden afectar las relaciones de Guinea Ecuatorial con la Unión Europea y su reputación internacional, además de repercutir en la inversión y cooperación internacionales.

Las familias de los andaluces piden ayuda

La campaña de firmas pretende reflejar la preocupación de los familiares y sumar presión política para que se adopten medidas urgentes. De esta forma esperan contribuir a que el Gobierno actúe directamente, garantizando la seguridad y los derechos de David Rodríguez y Javier Marañón.

La situación de ambos españoles sigue siendo vigilada por organismos internacionales, mientras sus familias mantienen la solicitud de intervención directa del Gobierno de España ante las autoridades de Guinea Ecuatorial. Entre todos buscan conseguir que los dos trabajadores, detenidos sin cargos y en condiciones críticas, puedan recuperar su libertad y recibir la asistencia médica que necesitan.