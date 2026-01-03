Iván Sevilla 03 ENE 2026 - 06:30h.

Con Papá Noel y los Reyes Magos, el lugar con distintas estancias supone un gran atractivo para niños

La 'fábrica' en el Baluarte de la Candelaria ofrece 24 pases diarios gratuitos hasta el 4 de enero

CádizLa Navidad en municipios como Cádiz va mucho más allá de los tradicionales mercadillos y uno de los grandes atractivos es la 'Gran Fábrica de la Ilusión'. Un espacio teatralizado para ver cómo se preparan los regalos.

Si el bosque mágico de Parauta se puede disfrutar también en esta época del año con duendes, hadas y magos, el citado pasaje gaditano cuenta con la presencia tanto de Papá Noel como de los Reyes Magos de Oriente.

Niños y niñas de la 'Tacita de Plata' o personas llegadas desde otros lugares viven la experiencia al atravesar diferentes estancias tematizadas con elementos navideños.

Hay desde originales nacimientos hasta todo tipo de objetos típicos colgados decorando cada sala. Con señalización para realizar el recorrido, éste incluye momentos en los que nos cuentan historias de fantasía.

Según cifró el Ayuntamiento de Cádiz, más de 5.000 visitantes descubrirán la magia de la Navidad entre las paredes del Baluarte de la Candelaria, donde se ubica la actividad cultural.

Abierta desde mitad de diciembre, ofrece 24 pases diarios, siendo el 4 de enero el último día en el que estará abierta. En horario de 17 a 21 horas de la tarde.

Lanzadera gratuita desde la Plaza de San Antonio

Aunque la entrada es gratuita, se requiere recoger el día de antes la invitación individual (con un máximo de cuatro por adulto) en la Casa de la Juventud de la ciudad, que abre de 9 a 13:30 y de 16 a 21 horas.

Además del espectáculo de la 'Gran Fábrica de la Ilusión’, en la instalación hay puestos de hostelería, con oferta de meriendas que incluyen churros, chocolate, buñuelos, crepes y opciones saladas, como perritos calientes.

Por otro lado, puede visitarse una exposición de arte e incluso ver conciertos de Glory Nights, Gospel It y L’Istesso Tempo. Mediante el llamado tren 'Cultura en Navidad', es posible desplazarse desde la Plaza de San Antonio.

Hasta el Baluarte de la Candelaria, esta lanzadera es igualmente a coste cero. Con 60 plazas por trayecto, su horario general va de las 11:00 a 13:30 y de las 16:30 a 21:30 horas.