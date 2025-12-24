Candela Hornero Madrid, 24 DIC 2025 - 13:03h.

La escena tuvo lugar este pasado martes en el centro comercial coruñés Marineda City

Un implante coclear le permitió oír con once meses: "En nuestra familia no había nadie con sordera"

Una niña visitó este pasado martes, 23 de diciembre, a un Papá Noel con sordera en el centro comercial Marineda City, en A Coruña, y se comunicó con él en lengua de signos.

La escena, grabada en vídeo, se enmarca en una iniciativa que busca unas Navidades más inclusivas y accesibles para todas las personas.

Un año más, Marineda City ha trabajado junto a la Fundación ENKI, la Federación Autismo Galicia y la Federación de Personas Sordas de Galicia para poner en marcha medidas que permitan disfrutar de estas fechas en igualdad de condiciones, tanto a personas con discapacidad como sin ella.

Entre las acciones impulsadas se encuentra la Sala Amigable, un espacio diseñado para reducir la sobreestimulación, con menor nivel de ruido, señalética con pictogramas y un entorno tranquilo.

Además, en horarios concretos, las visitas cuentan con Papá Noel y los Reyes Magos intérpretes de lengua de signos (ILSE).

Fechas y horarios

La Sala Amigable estará disponible el 24 de diciembre, de 16:30 a 19:30 horas, y volverá a habilitarse con motivo de la visita de los Reyes Magos los días 2, 3 y 4 de enero, de 17:00 a 21:00 horas.

Aunque el Papá Noel con sordera solo estuvo presente ayer, las visitas accesibles siguen disponibles. El 3 de enero, además, habrá intérprete de lengua de signos de 17:00 a 18:00 horas en la Sala Amigable (planta 2) y de 18:00 a 21:00 horas en la Plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0).

El centro comercial ofrece también una entrada alternativa para las familias que necesiten evitar el interior del recinto. Para ello, pueden avisar previamente y una persona de seguridad les acompañará directamente hasta la Sala Amigable.

Asimismo, Marineda City dispone de préstamo de cascos antirruido durante todo el año y de materiales de anticipación y un calendario interactivo para facilitar la experiencia.