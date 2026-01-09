Alberto Rosa 09 ENE 2026 - 14:43h.

El sobrino de la popular cantante ha pedido la nulidad de las pruebas obtenidas de los pinchazos telefónicos a él mismo

Antonio Tejado se persona en el juzgado: la Fiscalía pide 30 años de cárcel y tiene 24 horas para depositar una fianza de 639.000 euros

Antonio Tejado, el sobrino de María del Monte, ha reiterado este viernes su inocencia en el robo en la vivienda de la cantante y ha pedido su absolución, así como la nulidad de las pruebas obtenidas de los pinchazos telefónicos realizado a él mismo durante la investigación del robo.

Tal y como informa ‘Diario de Sevilla’, el abogado de Tejado ha presentado finalmente su escrito de defensa de cara al juicio en el que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 30 años de prisión. En el mismo documento propone la declaración como testigos de su pareja y dos hermanos.

En el escrito recogido por el citado medio, el letrado de la defensa apunta cómo será su estrategia en la vista horal, negando los cargos que le imputan la Fiscalía y la acusación particular que ejercen la cantante y sus familiares.

Niega "tajantemente" haber participado en el robo

El abogado niega “tajantemente” que Antonio Tejado “haya tenido algún tipo de participación, directa o indirecta, en los hechos relatados por las acusaciones en sus conclusiones provisionales”. También rechaza que el sobrino de la cantante “haya recabado y posteriormente suministrado información de ninguna clase a persona alguna con la intención de hacer posible o favorecer la comisión de los hechos enjuiciados".

Finalmente, niega que “a tal fin se restableciera el contacto y se retomara la relación con las víctimas", alega el defensor, que concluye solicitando la "libre absolución" de Antonio Tejado. La Fiscalía considera al sobrino de María del Monte presunto autor de cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, en concurso ideal/medial con otros cinco delitos de detención ilegal, así como un delito leve de lesiones y otro delito de receptación.

La acusación pública considera al ex de Rosario Mohedano autor de estos delitos, ya que sostiene que fue él quien facilitó al resto de la banda la información precisa para garantizar el éxito del asalto, asegurando incluso que retomó su relación con su tía para conocer los detalles necesarios para cometer el delito, sabedor del importante patrimonio que pudiera haber en la vivienda de la cantante.

A pesar de esta elevada pena de prisión, Tejado sólo cumpliría como máximo 18 años de cárcel si fuera declarado culpable, en aplicación de la regla del artículo 76 del Código Penal, que establece que el "máximo de cumplimiento efectivo" de la condena no puede exceder del triple de la pena más grave (6 años por cada uno de los delitos de robo).