Redacción Andalucía 28 OCT 2025 - 14:28h.

En un escrito de alegaciones, el abogado del sevillano argumenta que "no hay indicios racionales de criminalidad"

La Fiscalía y defensa de la cantante acusan a Tejado de facilitar presuntamente información privilegiada a los ladrones

SevillaA pesar de que la defensa de Antonio Tejado no presentó recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, que lleva el caso del robo que sufrió María del Monte, sí ha pedido el archivo de la causa contra él. Alega que solo hay "conjeturas e hipótesis".

Eso dice su abogado en un escrito de alegaciones al que ha accedido el 'Diario de Sevilla'. Recordamos que el sobrino de la cantante fue procesado por el asalto al chalet ocurrido el 25 de agosto del 2023 y que la Fiscalía solicita 30 años de cárcel.

Sin embargo, el letrado del sevillano cree en su inocencia y se ha adherido a los recursos que sí han presentado las defensas de los otros diez acusados por los hechos. Argumenta que "no hay indicios racionales de criminalidad" para continuar el procedimiento contra Tejado.

Por eso, pide a la Sala el sobreseimiento provisional. Explica que en la investigación policial no queda acreditado que el familiar de la víctima facilitase información privilegiada, "de manera consciente o inconsciente" a quienes entraron en la vivienda de Gines.

"En ningún caso la investigación ha llevado de manera natural a la persona de mi representado, sino que más bien, tras el hallazgo casual de la relación entre Antonio Tejado y Arseny Garibyan en una exploración del perfil de este último en Instagram, da comienzo una investigación retrospectiva con respecto de Antonio Tejado", matiza la defensa.

El abogado del sobrino de María del Monte insiste en que de las diligencias policiales se desprende que los ladrones "actuaron en consonancia con el resultado de sus actos preparatorios, pesquisas y vigilancia sin contar con información aportada por terceros en disposición de poseerla".

Confundieron la caja fuerte con una nevera

Según recoge el mencionado periódico sevillano, el letrado pone como ejemplo de esa justificación que los asaltantes confundieran la caja fuerte con una nevera pequeña y de color rojo que se ubicaba en el dormitorio principal del inmueble.

Reitera que no existe "ni un solo indicio sólido de la participación de Antonio Tejado en los hechos", en lo referente a haber dado detalles sobre el chalet, "la distribución" de las estancias, "los sistemas de seguridad" que tenía, la localización del dinero o "las joyas en el interior".

Añade que tampoco hay "ningún indicio que vaya más allá de conjeturas e hipótesis, en lo relativo a las conversaciones que mantenía con su tía o con Inmaculada Casal que giraban siempre en torno a la logística para la entrega que un cachorro que María del Monte había solicitado a Antonio y que desde hacía un tiempo este tenía consigo".

Petición de 28 años y medio de cárcel

Por su parte, tanto el Ministerio Público como la abogada de la artista sí consideran que los delincuentes obtuvieron información presuntamente suministrada por el sevillano. De hecho, la Guardia Civil atribuyó a Tejado la autoría intelectual del robo.

La defensa de la cantante solicita 28 años y medio de prisión para él en un caso que lo llevará a sentarse en el banquillo. Durante el asalto, la banda de ladrones encapuchados se llevó piedras preciosas, relojes y joyas.

"Los dos eran andaluces, pero a uno lo identifico con acento ruso", declaró María del Monte ante el juez, en unas declaraciones publicadas por el programa 'De Viernes'. También recogió lo que contó Inmaculada Casal en sede judicial.

"Vi a un hombre con la cara encapuchada, todo vestido de negro. Le dije '¿qué haces?' Pensé que eran los GEOS y que algo había pasado. Vi que cogió a mi hija y le dije '¿pero qué haces?'. A mí me tumbó en la cama y me dijo 'esto es un robo, quédate ahí'", explicó.

"Me puso la almohada encima de la cabeza y empieza a presionarme y a darme golpes", aseguró igualmente en su testimonio.