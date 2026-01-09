Adiós a "El Worry", un vecino sin hogar que se ganó el cariño de Cádiz: "Te echaremos de menos"

Rocío Amaro 09 ENE 2026 - 15:01h.

La ciudad de Cádiz llora la muerte de Manuel, conocido como ‘El Worry’, un vecino sin hogar querido por todos en el barrio de Santa María

Su amabilidad, respeto y cercanía dejaron una huella imborrable entre comerciantes, vecinos y transeúntes

CádizCádiz amaneció el pasado 6 de enero de 2026 con una noticia que ha llenado de tristeza a los vecinos del casco histórico. Manuel, conocido por todos como "El Worry", falleció la noche de Reyes. Su figura, habitual en las calles del barrio de Santa María, era reconocida por comerciantes, vecinos y transeúntes, y su pérdida ha dejado un vacío difícil de llenar.

Aunque su vida no le había sido fácil, Manuel se había ganado el cariño de toda la comunidad por su amabilidad y cercanía. Siempre se mostraba tranquilo, respetuoso y generoso. "Yo llegué a conocerlo bien desde chico en el barrio de Santa María. A pesar de los años, él me seguía reconociendo. Cuando trabajaba en la zona franca, venía a buscarme para que lo invitara a un café de la máquina. Y de camino, también le compraba un dulce. Siempre con un corazón noble", recuerda un vecino que lo trataba con frecuencia.

Otros vecinos también comparten recuerdos llenos de afecto. "Hace casi 20 años, en el barro de Santa María, se empeñó en darme un euro para que tomara café porque le hacía ilusión. Lo llamábamos el Lata, despeluchado, pero tierno. Que la tierra te sea leve, amigo", escribía otro usuario en redes sociales. Los comentarios se repiten: "Mis peluqueras y yo le queríamos mucho. A veces en verano me daba un susto porque dormía delante de un comercio y no sabía si estaba vivo o muerto… Le daba un empujón y me decía, estoy bien, es que aquí estoy muy fresquito’".

Toda una vida en la calle

Su presencia se había vuelto cotidiana en calles y plazas, donde siempre saludaba y, con pequeños gestos, generaba sonrisas. “Lo conocí desde muy joven y conversábamos cuando coincidíamos. Incluso retraté varias veces su carrito, la última el 19 de junio de 2025, justo frente al lugar donde ha fallecido", ha escrito el fotógrafo local Joaquín Hernández. Para muchos gaditanos, su figura se convirtió en parte del paisaje urbano, un rostro familiar que transmitía calidez y respeto.

La Policía Nacional ha confirmado que un taxista dio aviso de su fallecimiento. Cuando los efectivos llegaron, Manuel ya había fallecido. Sus pertenencias fueron retiradas de las calles donde solía permanecer, y la noticia ha generado un profundo impacto entre quienes lo conocían de vista o habían compartido algún momento con él.

La Asociación "Calor en la Noche", que trabaja con personas sin hogar, también ha lamentado su pérdida: "Amanecemos el día de Reyes con la triste noticia de la pérdida de una persona muy conocida por todos nosotros. Descansa en paz, Worry"

Una dignidad ganada a pulso con el tiempo

A pesar de haber vivido en la calle, Manuel siempre mostró respeto y consideración por quienes le rodeaban. Nunca molestaba, no reclamaba atención, y con su trato amable se hizo querer en la comunidad. Los mensajes que está recibiendo, y que ya no podrá leer, demuestran que la dignidad y la generosidad no dependen de los recursos económicos ni de las circunstancias. Por eso, para muchos vecinos, su pérdida es también un llamamiento a la solidaridad y al cuidado de quienes más lo necesitan.

En redes sociales, decenas de personas han compartido recuerdos, fotografías y anécdotas. Algunos lo describen como un hombre con buen corazón, otros lo recuerdan por gestos simples pero llenos de humanidad: un café compartido, un saludo diario, un momento de conversación en una esquina. La suma de esos gestos lo convirtió en un referente afectivo del barrio de Santa María.

Así despide Cádiz a "El Worry", un hombre cuya vida, marcada por grandes dificultades, enseñó a muchos que la bondad y la cercanía son cualidades que dejan huella. Su partida en la noche más mágica del año ha llenado de tristeza a un barrio entero que lo consideraba parte de su vida cotidiana.