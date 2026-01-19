La UME se desplaza a Adamuz para ayudar a los servicios desplegados

La UME viaja con material de excarcelación, iluminación y sanidad para trabajar en la zona

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba: 21 muertos, 25 heridos graves y varios atrapados

CórdobaUn total de 37 militares del batallón de Intervención en Emergencias II de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en Morón de la Frontera (Sevilla) se han desplazado esta noche con 15 vehículos y diverso material de rescate a Adamuz (Córdoba) tras el trágico siniestro ferroviario de dos trenes.

Fuentes del Ministerio de Defensa han indicado a EFE que se trata de una sección de intervención de la UME que viaja también con material de excarcelación, iluminación y sanidad para trabajar en la zona, donde a las 19.39 horas un tren Iryo con destino a Madrid desde Málaga descarrilaba sus últimos tres vagones e invadía otra vía.

Asimismo, la UME está preparada para dar apoyo a los damnificados del brutal impacto del Iryo con otro convoy de Renfe procedente de la capital con destino a Huelva que también descarrilaba.

Hasta el momento son 21 las personas fallecidas y decenas los heridos graves, según han informado a EFE fuentes sanitarias y de la investigación del siniestro, del que se desconoce cuántas viajeros pueden seguir atrapados aún en el convoy de Renfe.

El Batallón de Intervención en Emergencias II (BIEM II) es una unidad clave de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España, con base en Morón de la Frontera (Sevilla), especializada en despliegues rápidos para catástrofes o rescates.

El dispositivo ya desplegado en la zona

Según la información facilitada a Europa Press por el Gobierno andaluz, en la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

El dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la Sala y ajuste dinámico de recursos según la evolución. Por el momento todo el foco se centra en el trabajo asistencial sobre el terreno: atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados.

Según las mismas fuentes, el equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar y atender a los heridos en el siniestro, al que también han acudido efectivos del 061 de Bailén y se están incorporando el resto de las unidades del 061.

También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria se inicia, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales.