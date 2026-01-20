La familia de Agustín lo busca desesperadamente tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: el Gobierno sostiene que "todas las hipótesis están abiertas"

CórdobaLa familia de Agustín, tripulante de cafetería del tren Iryo, lo busca desesperadamente en el segundo día tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). En el momento del siniestro se encontraba trabajando en la cafetería del tren y ahora se preparan para lo peor.

Su cuñado explica en 'Vamos a ver' que la imagen de Agustín ya ha sido difundida en redes sociales y en televisión, pero que, pese a ello, aún no han logrado localizar al desaparecido, que viajaba en uno de los trenes siniestrados. Señala que debería ser fácil identificarlo, ya que vestía el uniforme de trabajo. Cuando tuvieron conocimiento del accidente, intentaron llamarlo al móvil, pero el teléfono estaba apagado y nunca respondió. Desde entonces no han vuelto a saber nada de él. "Lo peor es la incertidumbre. Ya son muchas horas y no sabemos nada", lamenta.

María del Mar, hermana del desaparecido: "Es una vergüenza. Hasta que no se los carguen a todos no van a parar"

María del Mar, hermana de Agustín, comparte esa angustia. "Necesitamos saber ya qué ha pasado con mi hermano", reclama. Además, exige que se tomen medidas desde el Ministerio de Transportes, ya que, según cuenta, su hermano le había hablado en varias ocasiones de las vibraciones excesivas y de las molestias durante los trayectos. "Decía que cualquier día iba a pasar una desgracia", relata.

Insiste en que "no es normal" que su hermano regresara de algunos viajes diciendo frases como: "No hemos descarrilado de milagro" o "cómo botaba el tren".

María del Mar agradece el comportamiento de Renfe, que, asegura, "está con todos nosotros", y critica al Gobierno, al que responsabiliza al afirmar que "todo esto depende de ellos, porque las infraestructuras son del Gobierno".

Asimismo, denuncia que "estamos pagando impuestos desorbitados para que todo vaya mal" y enumera distintos servicios públicos, como la sanidad, los trenes y las carreteras, insistiendo en que la carretera en Andalucía "da vergüenza".

Por último, pide que "esto no se quede en el olvido" y recuerda que su hermano se salvó del accidente ferroviario de Galicia porque cambió el turno con un compañero: "De esta no se ha librado", se lamenta en directo.