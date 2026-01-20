El gesto de los Reyes con Julio, el héroe de 16 años de Adamuz: "Se han emocionado por mi juventud"

Nuria Morán 20 ENE 2026 - 13:23h.

El accidente de tren en Adamuz deja al menos 40 muertos, 43 denuncias por desaparición y 12 heridos en estado crítico

La historia de Julio ha conmocionado a todo el mundo. Con tan solo 16 años, se encontró sin esperarlo con la tragedia de Adamuz, Córdoba, cuando volvía de pescar junto a un amigo y a su madre. Sin pensárselo, todos ellos ayudaron en el rescate de los viajeros que permanecían atrapados en los vagones de los trenes siniestrados.

Poco después de llegar a la zona cero del accidente, los reyes Letizia y Felipe se han acercado a Julio para preocuparse por su estado anímico y felicitarle por la valentía demostrada.

El propio Julio ha contado en directo en 'Vamos a ver' la conversación que ha tenido con los Reyes de España: "Nos han dado las gracias por haber ayudado a tanta gente". Además, ha hablado de lo cariñoso que se ha mostrado don Felipe: "Se ha emocionado y me ha dicho que veía reflejada en mí a los jóvenes de España, que todos deberían ser como yo".

"La reina Letizia también se ha preocupado por mí, me ha preguntado cómo estaba y si no tengo secuelas por todo lo que tuve que ver"; ha añadido Julio en directo desde las vías del tren.

"Te encontrabas en los pies a gente sin vida y todos ayudábamos a los que pedían ayuda. Los niños eran los que más gritaban, pero a la vez los que más serenidad tenían. Yo saqué a un niño de 10 años que estaba en shock, pero a la vez estaba bastante bien", contaba poco antes Julio en 'El Programa de Ana Rosa'.

Julio cumplió años el mismo día del accidente y nos cuenta que fue la primera vez que desgraciadamente tuvo que ver una persona sin vida: "No me esperaba tener que verla en mi vida. En esas situaciones lo único que piensas es que para ayudar a otras personas tienes que pasar por esto. Para llegar a lo bueno también tienes que pasar por lo malo".