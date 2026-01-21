Aumenta la indignación entre las diecisiete familias que continúan sin información sobre sus seres queridos desaparecidos

Familiares de los desaparecidos en la tragedia de Adamuz van a tomar medidas legales contra Renfe

En el tercer día tras la tragedia provocada por el choque de dos trenes en Adamuz el pasado domingo, continúa la incertidumbre para muchas familias que aún no tienen información sobre el paradero de sus seres queridos. La indignación va en aumento entre los allegados de los desaparecidos, que denuncian la falta de comunicación por parte de las autoridades. "No nos informan", han asegurado a nuestro reportero de 'Vamos en ver'.

Esta situación se vive de forma especialmente intensa en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, donde los familiares están palpando la dureza de los hechos de primera mano. La mañana está siendo especialmente complicada, ya que muchas personas comienzan a asumir la realidad a la que van a tener que enfrentarse. En estos momentos, diecisiete familias siguen sin saber si su familiar se encuentra entre las cuarenta y tres víctimas mortales que ya han sido localizadas y rescatadas de los trenes siniestrados.

Charo, madre de Mario, se ha roto al hablar con las cámaras: "Agradecimiento para ellos no porque nos han tenido sin decirnos nada. A las 19:00 horas nos dijeron que mi hijo estaba desaparecido y a las 21:00 horas que estaba muerto, solamente dos horas después. Los que sí que se han portado muy bien ha sido la gente de protección civil, la policía o el pueblo de Córdoba", ha dicho entre lágrimas.

Patricia Pardo: "A ver si aprendemos la lección ya"

Ante esta situación, Patricia Pardo se ha mostrado visiblemente indignada y ha denunciado la falta de sensibilidad en la gestión de la información. "Esto es inaceptable. Entendemos la prudencia y que no puedan dar datos concretos a las familias, pero la falta de calor humano y la falta de empatía es inaceptable", ha afirmado con contundencia. La presentadora ha concluido con una reflexión: "A ver si aprendemos la lección ya".