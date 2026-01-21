Familiares de los desaparecidos en la tragedia de Adamuz van a tomar medidas legales contra Renfe

Patricia Pardo, indignada ante la falta de información denunciada por los familiares de los desaparecidos en Adamuz: "Es inaceptable"

Los familiares de las víctimas de la tragedia de Adamuz, Córdoba, han mostrado su indignación en 'Vamos a ver' por la falta de información

Cuando se cumplen tres días del fatídico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, los familiares de los desaparecidos han mostrado su indignación y desesperación debido a la falta de información que aseguran estar sufriendo.

Muchas de estas familias están empezando a ser conscientes de la realidad a la que se enfrentan y denuncian no estar siendo informados de manera correcta.

Con 17 familias esperando las autopsias de sus seres queridos, algo necesario para comenzar el duelo, el desconsuelo y la zozobra se apodera de ellos.

El reportero de 'Vamos a ver' Alejandro Rodríguez ha podido hablar con la familia del fallecido Mario, un joven de 42 años que perdió la vida en este accidente el mismo día de su cumpleaños.

Charo, madre de Mario, víctima de la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba: "Agradecimiento para ellos no porque nos han tenido sin decirnos nada"

Charo, madre de Mario, se ha roto al hablar con las cámaras: "Agradecimiento para ellos no porque nos han tenido sin decirnos nada. A las 19:00 horas nos dijeron que mi hijo estaba desaparecido y a las 21:00 horas que estaba muerto, solamente dos horas después. Los que sí que se han portado muy bien ha sido la gente de protección civil, la policía o el pueblo de Córdoba", ha dicho entre lágrimas.

Tras la entrevista a esta madre, Patricia Pardo ha reaccionado en directo y ha mostrado su indignación: "Esto es lo inaceptable. Entendemos la prudencia, que no puedan dar datos concretos a la familia... pero la falta de calor y de empatía con las familias es lo inaceptable", ha sentenciado la presentadora.