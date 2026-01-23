Cádiz lamenta la muerte de Juan Manuel, otra persona sin hogar tras años de vida en la calle

Rocío Amaro 23 ENE 2026 - 19:44h.

Juan Manuel, vecino sin hogar en Cádiz, falleció tras rechazar la asistencia ofrecida por los Servicios Sociales, siendo la tercera persona sin hogar que muere en la capital gaditana en tan solo 16 días

Adiós a "El Worry", un vecino sin hogar que se ganó el cariño de Cádiz: "Te echaremos de menos"

CádizCádiz vuelve a registrar la muerte de un vecino sin hogar, el tercero en tan solo 16 días. Juan Manuel, que llevaba muchos años viviendo en la calle, falleció recientemente a pesar de que los Servicios Sociales habían intentado ofrecerle asistencia y alojamiento en numerosas ocasiones. Un caso que, según los expertos, muestra la dificultad de recuperar a personas que, tras años de sinhogarismo, rechazan toda la ayuda que se les llega a brindar.

Según Milagrosa Fernández Bey, presidenta de PESHO-DE (Asociación de Personas Sin Hogar con Derechos), el deterioro físico y psíquico acumulado con los años hace que muchas personas en situación de calle se vuelvan "irrecuperables": "El grave problema es que dejamos que la gente esté en la calle durante tanto tiempo. Juan Manuel ya estaba tan deteriorado que, lógicamente, no aceptó ir al hostal ni recibir atención hospitalaria. Es lo mismo que pasó con Worry, que llevaba años y años viviendo en la calle".

Fernández Bey insiste en que la responsabilidad debe recaer en las administraciones: "La ley exige que se garantice un alojamiento alternativo permanente para todas las personas que están en situación de calle. No podemos esperar a que las personas lleguen a un estado irreversible para ofrecerles asistencia. Cada día cuenta, y la intervención temprana es imprescindible".

Juan Manuel había rechazado la ayuda en varias ocasiones

Los Servicios Sociales habían intervenido en varias ocasiones, le habían ofrecido alternativas de alojamiento, e incluso derivaciones al hospital, pero todas fueron rechazadas por Juan Manuel. Por eso su fallecimiento recuerda que la cronificación del sinhogarismo puede tener consecuencias irreversibles y que las políticas de atención deben priorizar la prevención y la continuidad del apoyo.

Juan Manuel se suma a otros dos fallecimientos recientes de personas sin hogar en Cádiz en apenas 16 días, poniendo el foco una vez más en la vulnerabilidad de quienes viven en la calle y la necesidad de unas medidas efectivas y permanentes.

La Policía Local confirmó su fallecimiento y los Servicios Sociales se hicieron cargo de sus pertenencias. No se han señalado indicios de violencia externa.

Un trabajo de todos

Para Fernández Bey, la solución solo es posible si las administraciones le dan la prioridad política y presupuestaria necesaria: "Ojalá entre todos consigamos erradicar el sinhogarismo. Es totalmente posible, solo hay que asignarle la prioridad que merece. Hay muchas personas con problemas de salud mental que necesitan un acompañamiento constante y un lugar seguro donde vivir. No es solo un problema social: es una cuestión de derechos".

La presidenta de PESHO-DE subraya que no se trata de un hecho aislado: "Mientras no se garantice un alojamiento alternativo permanente para quienes viven en situación de calle, seguiremos lamentando pérdidas como la de Juan Manuel. No podemos mirar hacia otro lado".

El Ayuntamiento de Cádiz sigue trabajando para mejorar la vida de estas personas

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha asegurado que la ciudad está avanzando en medidas de atención a las personas sin hogar, aunque reconoce que aún no son suficientes. "Lo más importante son las personas, y lamentamos profundamente esta situación. La verdad es que es terrible. No basta con poner solo condolencias, hay que hacer cosas", afirmó.

Bruno detalló las acciones que se están llevando a cabo: "Estamos en proceso de aumentar de 20 a 80 camas para personas sin hogar, se está construyendo un edificio nuevo para darles atención, se está rehabilitando un albergue que estaba en pésimas condiciones y se ha mejorado el servicio de calle, sobre todo durante la noche. Estamos avanzando, pero está claro que no es suficiente, así que seguiremos trabajando".