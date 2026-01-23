El hermano del hombre que mató a su padre y apuñaló en los ojos a su madre en Fuengirola presenció el crimen

Un joven mata a su padre, hiere a su madre y se tira por un balcón del domicilio en Fuengirola

FuengirolaLa Policía Nacional continúa investigando los hechos ocurridos durante la mañana de este jueves 22 de enero en la localidad malagueña de Fuengirola en los que un hombre mataba a su padre, hería a su madre y posteriormente moría tras precipitarse desde lo alto del inmueble.

Según ha podido conocer el periódico EFE, en la vivienda se encontraba el hermano del presunto agresor, un joven sordomudo. El otro hijo del matrimonio, que se encontraba en el inmueble en el momento del suceso y que es sordomudo, habría sido testigo de lo ocurrido y descubierto que su hermano se había lanzado al vacío.

EL hombre habría matado a su padre y habría apuñalado a su madre en los ojos

Los hechos sucedían sobre las 08.50 de este jueves 22 de enero cuando se ha recibido un aviso en la sala del 091 sobre la muerte de dos varones, uno de 65 y otro 36 años, en la avenida de los Boliches de Fuengirola.

Asimismo, se informaba de que una mujer, esposa y madre de los fallecidos, respectivamente, era trasladada a un centro hospitalario en estado grave, al presentar heridas de arma blanca en sus ojos.

Un familiar y un vecino avisaron a la Policía

Hasta el lugar en la avenida de los Boliches se desplazaban numerosos especialistas de la Policía Científica y Policía Judicial con el fin de llevar a cabo la inspección ocular y otras pesquisas necesarias para el total esclarecimiento de los hechos.

Un portavoz de la Policía Nacional en Málaga explicaba que eran un familiar y un vecino de las víctimas los que daban aviso del crimen tras ver sin vida al hombre de 65 años, al que supuestamente, según las primeras investigaciones, habría atacado su hijo con un arma blanca; y herida de gravedad a la mujer.

Asimismo, desde la Policía Nacional se ha querido dejar claro que "la motivación, el desencadenante no se conoce en estos momentos. Se están practicando diligencias" al respecto, de forma que los investigadores de las distintas unidades policiales "trabajan en ello para tratar de esclarecer lo sucedido".

Sobre las 11.35 horas de este jueves 22 de enero, terminaba el proceso del levantamiento de los cadáveres desde el edificio en el que han ocurrido los hechos, cuyas inmediaciones permanecían acordonadas desde primeras horas de la mañana.