Adif localizará los lotes del mismo carril de Adamuz: las declaraciones de su presidente

Adif localizará todos los lotes del mismo carril de Adamuz y su presidente dimitirá "en el minuto uno" si se detecta alguna responsabilidad suya

La Comisión de Investigación del accidente de Adamuz cree que una fractura de carril provocó el descarrilamiento del Iryo

El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, localizará todos los lotes del mismo tramo de vía que se estudia como punto en el que descarriló el Iryo, siniestrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), y realizará una "auscultación especial" de toda esa remesa de acero.

Así lo ha asegurado este viernes el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, que ha explicado que ha recibido la "indicación" del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que se revisen esos lotes, porque, ha dicho, tienen "la trazabilidad de los datos".

Marco de la Peña ha explicado que el suministrador del carril es Arcelormittal, "que es 'top' y que suministra el 99 % del carril utilizado por Adif, con estándares totales". No obstante, ha señalado que Puente le ha pedido tener "tener una auscultación especial" de todos esos elementos.

Sobre los controles de calidad

En la misma conferencia de prensa, el ministro ha señalado que el carril es de una empresa siderúrgica "que suministra carril desde tiempo inmemorial, que está absolutamente contrastada y que tiene sus controles de calidad".

Por ello, ha dicho que tienen certificada, "con toda la numeración", esa remesa de acero, al igual que la soldadura, de la que tienen toda la trazabilidad, el trabajador que la soldó y también la colada que se empleó: "Además, fue revisada por ultrasonidos y visualmente, y recibió el visto bueno".

Asimismo, Puente también ha señalado que estudiarán si el carril sufre más en "vehículos más pesados", como es el caso del Iryo, que podrían "hacer bajar más el carril y producir una mayor muesca en los 'bogies' (el eje al que se fijan las ruedas de un tren, que soporta un vagón) de cada uno de los trenes que pasaban por ahí".

El presidente de Adif que dimitirá si encuentran responsabilidades suyas

El presidente del gestor público de la infraestructura ferroviaria (Adif), Pedro Marco de la Peña, ha asegurado este viernes que si la investigación del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) deriva de alguna responsabilidad suya, "por acción o por omisión", dimitirá "desde el minuto cero".

En una rueda de prensa este viernes junto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para explicar detalles del accidente que ha costado la vida a 45 personas, el máximo ejecutivo de Adif ha dicho: "si a la finalización de la investigación alguna acción u omisión no ha ayudado o ha influido en este accidente asumiré las consecuencias".

"Sin duda, lo haré desde el minuto cero", ha sentenciado en su primera comparecencia pública desde el accidente que tuvo lugar el pasado domingo en la localidad cordobesa.