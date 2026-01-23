Muere Miguel Ángel Moncholi, periodista taurino, a los 70 años tras una larga enfermedad

Miguel Ángel Moncholi, periodista taurino, ha muerto a los 70 años tras una larga enfermedad

La Comunidad de Madrid reconocía la trayectoria profesional de Miguel Ángel Moncholi en un acto celebrado en la Plaza de Toros de Las Ventas el pasado 2 de enero

Luto en el mundo de la tauromaquia tras conocerse el fallecimiento de Miguel Ángel Moncholi. El periodista experto en eventos taurinos y figura de la evolución de la comunicación en España ha fallecido a los 70 años en Madrid, según ha informado el periódico 'El Mundo'.

El comunicador madrileño habría fallecido tras ser diagnosticado de un cáncer de páncreas, según indican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

El último homenaje a Miguel Ángel Moncholi

Precisamente, la Comunidad de Madrid reconocía este viernes 2 de enero la trayectoria profesional del periodista taurino Miguel Ángel Moncholi en un acto celebrado en la Plaza de Toros de Las Ventas.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, presidía el coloquio homenaje en el que se realizaba un recorrido por su extensa carrera y se descubría una placa conmemorativa, ubicada en el tendido bajo del coso madrileño, informaba el Gobierno regional en un comunicado.

Al encuentro asistían también destacadas personalidades del sector, como el ganadero Victorino Martín y el periodista Roberto Gómez.

Durante su intervención, el consejero subrayaba la contribución de Moncholi a la difusión de la tauromaquia, destacando que "durante más de 50 años, toda una vida, se ha dedicado a acercar el mundo del toro a la sociedad a través de los medios de comunicación", entre otros, Cadena Ser y ABC, Televisión Española y Telemadrid.

La trayectoria de Miguel Ángel Moncholi

A sus 70 años, Miguel Ángel Moncholi ha sido una de las voces más reconocidas del periodismo taurino en España. Con una trayectoria consolidada a lo largo de varias décadas, su nombre se ha vinculado de forma constante al análisis de la tauromaquia desde diferentes medios de comunicación.

Moncholi ha participado en numerosos espacios radiofónicos y televisivos dedicados a la actualidad taurina, donde ha ejercido labores de comentarista, analista y presentador. Estuvo trabajando en 'Cadena SER' durante más de 20 años, también fue director de las retransmisiones taurinas en 'Telemadrid' y creó el portal taurino 'Burladero TV'.

Además de su presencia en radio y televisión, Miguel Ángel Moncholi ha colaborado con publicaciones escritas especializadas, aportando artículos de opinión, entrevistas y análisis en profundidad.