Expertos han señalado varias diferencias entre el diseño inicial y la pasarela que terminó construyéndose

La tragedia de Santander destapa otros puentes y pasarelas de madera en mal estado en Euskadi: "Terminan podridos y sin mantenimiento"

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SantanderLas autoridades continúan investigando el suceso de El Bocal de Santander, en el que fallecieron seis jóvenes al romperse una pasarela. Una investigación de un medio local apunta ahora a que la estructura instalada no coincide con su proyecto inicial.

Así, según ha publicado El Diario Montañés, la estructura que finalmente se instaló en ese punto no coincide con la prevista en el proyecto original de la senda costera, redactado en 2003. La documentación revisada por ese medio y analizada por diferentes expertos señala varias diferencias entre el diseño inicial y la pasarela que terminó construyéndose.

Entre los cambios detectados hay dos aspectos que podrían resultar clave para la investigación. El primero afecta al número de vigas que debían sostener la estructura. El proyecto contemplaba tres apoyos principales, pero en las imágenes del puente que se vino abajo solo se aprecian dos, sin la viga central prevista en los planos.

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La segunda diferencia tiene que ver con la colocación del tablero de madera. Según el diseño original, debía apoyarse sobre las tres vigas estructurales, pero en la pasarela colapsada estaba fijado únicamente a las dos exteriores. Esto habría dejado la estructura sin un apoyo intermedio que actuara como refuerzo, de modo que cuando cedió el suelo de madera no existía ningún elemento adicional que pudiera frenar o amortiguar la caída.

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La construcción fue adjudicada en 2013 por el Ministerio de Medio Ambiente de España a la empresa Dragados

La construcción de la senda costera de Santander, donde se encontraba la pasarela, fue adjudicada en 2013 por el Ministerio de Medio Ambiente de España a la empresa Dragados. La licitación partía de un presupuesto cercano a los dos millones de euros, pero finalmente el contrato se concedió por algo menos de un millón, después de que la compañía presentara una oferta con una rebaja superior al 50% respecto al precio inicial.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado, al concurso se presentaron unas 60 empresas. La propuesta económica fue el principal criterio de valoración del proceso, de modo que la oferta más baja obtenía la máxima puntuación en el concurso, sin que el apartado técnico tuviera peso decisivo en la adjudicación.

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La investigación avanza que los tornillos de la pasarela de Santander estaban muy oxidados

El acta de inspección de la Policía Científica realizada tras el suceso de El Bocal de Santander, recoge que los soportes de sujeción y la tornillería estaban "completamente oxidados", con zonas con "alta degradación por óxido" y corrosión.

En el acta, que adelanta El Diario Montañés y a la que ha tenido acceso EFE, señala el momento de inicio de la actuación de los funcionarios de la Policía Científica, el pasado día 3 de marzo a las 17:00 horas, poco después del suceso, y la finalización, a las 22:30 horas de ese día.

El acta indica que la zona en la que se produjo el suceso es rocosa y de difícil acceso, con "varias grietas con profundidades aproximadas de doce metros hasta el agua". Y en una de esas grietas de 95 metros de longitud a la salida al mar estaba el puente de madera y la pasarela del suceso.

En el momento de la inspección, los funcionarios observaron que parte de la plataforma de paso, de 5 metros, estaba en posición oblicua, "desprendida de su situación normal", de modo que quedaba "en forma de tobogán con caída directa a la grieta, sujeta por un extremo".