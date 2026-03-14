La incidencia ha afectado a los operadores de hidrocarburos que no cuentan con la etiqueta de confiable de Hacienda

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Hatta Energy, la operadora al por mayor de derivados de petróleo, ha paralizado sus operaciones durante el viernes por "un fallo informático en la web de Hacienda". Este error, en medio de la guerra de Irán, le ha impedido suministrar 11 millones de litros de carburante a 571 gasolineras, según explican en un comunicado.

La incidencia ha afectado a los operadores de hidrocarburos que no cuentan con la etiqueta de 'confiable' del Ministerio de Hacienda. La operadora defiende haber presentado el expediente "en tiempo y forma" y cumplir con los requisitos establecidos en la ley.

La empresa indica que su expediente sigue sin resolución

Hatta Energy, el cuarto operador de hidrocarburos en España, señala que este fallo deja en el aire el suministro a todas las estaciones de servicio no abanderadas en España, lo que suponen más del 40% del total de gasolineras en territorio nacional.

La empresa indica que su expediente sigue sin resolución por parte de los responsables de la Agencia Tributaria en Galicia y considera que "el Gobierno está, de facto, impidiendo la libre competencia en el sector de los hidrocarburos, perjudicando a empresas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley".

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"La falta de resolución del expediente por parte de los responsables de la Agencia Tributaria obliga a la compañía a acogerse al sistema de garantía del ingreso del IVA mediante la presentación del Modelo 319, pero este viernes el sistema habilitado en la sede electrónica no permite a Hatta Energy presentar las declaraciones ni los pagos correspondientes", destacan en el comunicado.

No han podido suministrar 11.323.100 litros de carburante a las gasolineras

Según la operadora, esto le ha impedido suministrar 11.323.100 litros de carburante a las gasolineras, "y así continuará cada día que pase Hacienda sin resolver la incidencia, lo que supone un riesgo real de desabastecimiento de combustible en España".

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Hatta ha intentado "sin éxito" contactar con el servicio informático de la AEAT, una situación que bloquea su actividad y que, en caso de persistir, "podría llegar a generar daños económicos relevantes, susceptibles de fundamentar una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento anormal de los servicios públicos".

Así, reivindican que tiene una posición en la cadena de suministro de productos petrolíferos "estructural y estratégica" para el funcionamiento del mercado minorista, pues es el proveedor principal de estaciones de servicio no abanderadas, que representan aproximadamente el 40% de las gasolineras en España.

CEEES lamenta la "inacción del Gobierno ante la crisis energética"

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha lamentado "la inacción del Gobierno ante la crisis energética por el conflicto en Oriente Próximo, mientras la demanda de carburantes empieza a desplomarse". En un comunicado, recalcan que el Estado está obteniendo una recaudación extra por IVA de siete céntimos por litro de combustible, siendo "la única beneficiaria de esta crisis", mientras la subida de precios ya "está destruyendo demanda y pone en jaque la viabilidad de las gasolineras".

La gran patronal de los gasolineros ha estimado que la Administración ha elevado sus ingresos por cada litro de combustible vendido desde los 25 céntimos de euros anteriores al conflicto hasta los 32 céntimos, con lo que "las arcas públicas recibirían una recaudación extraordinaria de 180 millones de euros solo por mayor ingreso de IVA de los combustibles".

Así, ha considerado "inaceptable que la Administración haga caja a costa del sacrificio de los ciudadanos y de la viabilidad de sus empresas". La gran patronal ha insistido en sus dos propuestas de aplicación inmediata, "que no requieren de complejos sistemas de bonificación que ya demostraron ser un caos en el pasado", como serían un IVA al 10% para los carburantes de automoción y la reducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), compensada por un mayor ingreso en concepto de IVA.

Hay "señales claras de destrucción de demanda"

CEEES ha desmentido "rotundamente" que las estaciones de servicio se estén beneficiando de esta situación y ha subrayado que el sector es "una de las principales víctimas de este rally alcista". Y ha alertado de que hay "señales claras de destrucción de demanda", ya que, en su opinión, el precio ha alcanzado un umbral que está obligando a los ciudadanos a limitar sus desplazamientos "al mínimo indispensable".

"Si no se bajan los impuestos de forma inmediata, nos enfrentamos a una parálisis económica. No solo es que el ciudadano no pueda pagar el combustible, es que las estaciones de servicio no van a poder sostener sus estructuras con volúmenes de venta en caída libre", concluyen.