Los candidatos a la Presidencia de Castilla y León dedican la jornada de reflexión a pasar tiempo con su familia tras la campaña

Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos a la Junta de Castilla y León, denuncia una agresión en plena calle

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Tras una extenuante campaña electoral que ha llevado a los candidatos a cada rincón de la extensa Comunidad de Castilla y León, la más grande de Europa con casi 95.000 kilómetros cuadrados y 2.248 municipios, los aspirantes a presidir el Gobierno autonómico disfrutan de la tranquilidad de la jornada de reflexión junto a los suyos.

Paseos con la familia y cuidado de padres y nietos serán el plan perfecto de este sábado para los candidatos a la Junta, que cuelgan el traje por un día y se enfundan el chándal para practicar algo de deporte o simplemente disfrutar de él, como con los equipos de fútbol de sus ciudades natales, han explicado a EFE sus formaciones.

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Los candidatos y la jornada de reflexión

Desayuno en familia en Salamanca y comida con amigos en un pueblo de la provincia es el plan escogido por el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para hoy; mientras que el socialista Carlos Martínez también dedicará tiempo a los suyos sin profundizar más en sus planes.

Plan de fútbol lo compartirán Pedro Pascual (XAV), que además es presidente del Real Ávila CF, y Carlos Pollán (Vox). Así, mientras que el primero asistirá a un entrenamiento del conjunto que preside; el leonés, por su parte, disfrutará del partido entre la Cultural Leonesa y el Racing de Santander (16:15 h.).

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Además, ambos ejercerán de abuelos y pasarán un rato con sus nietos, mientras que Pollán también ejercerá de hijo y dará un paseo con su madre, de 91 años.

Más activo estará el candidato de Soria Ya, Ángel Ceña, que cambiará el traje y zapatos por el chándal y las playeras para practicar algo de deporte en el Centro de FP Pico Frentes.

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Mientras, la candidata de la UPL, Alicia Gallego, disfrutará del placer de "no poner el despertador" y de pasar un día tranquilo tomando el aire, ese que les ha faltado después de recorrer cientos de kilómetros durante la campaña.

Una jornada de reflexión más reivindicativa tendrá el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, que estará en Valladolid en la Marcha por la Escuela Pública desde las 11.30 h. aunque allí no podrá, al estar así estipulado por ley, pedir el voto para su formación.

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Y también con un toque reivindicativo, el candidato de IU-Sumar, Juan Gascón irá con la familia al mercado agroecológico de Palencia, para visibilizar y defender los productos de calidad de la zona.