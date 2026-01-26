Renfe ha suspendido este lunes los trenes de Media Distancia que unen Córdoba y Jaén debido a las limitaciones de velocidad

Rotura del raíl del tren: ¿se podía detectar el riesgo antes del accidente de Adamuz?

Renfe ha suspendido este lunes los trenes de Media Distancia que unen Córdoba y Jaén debido a las limitaciones de velocidad en algunos puntos de la vía, a la vez que ofrece a los viajeros un transporte alternativo por carretera.

Según han informado fuentes de Renfe, dicha decisión está motivada por las limitaciones de velocidad a raíz de "las inclemencias meteorológicas" de los últimos días, que hacen "más aconsejable" realizar el trayecto por carretera en autobús, para garantizar el servicio, sin que haya trascendido cuándo se retomará la normalidad por tren.

En concreto, se han visto afectados un total de 16 servicios en esta jornada y desde Renfe se informa a los viajeros mediante SMS. También en la provincia de Córdoba, la rotura en una contraaguja de la línea del tren de alta velocidad a unos 15 kilómetros de la capital, cerca de Almodóvar del Río, que "ya estaba localizada y asegurada", según fuentes del Ministerio de Transportes, obliga a limitar la velocidad de paso de los trenes por la zona.

Desde el sector de los maquinistas apuntan que la situación se registra desde hace "casi dos semanas" y conlleva la reducción de velocidad de unos 250 a 30 kilómetros por hora.

Sobre el accidente de Adamuz

Dicho incidente trasciende cuando hace ocho días en el municipio cordobés de Adamuz, a unos kilómetros de esta zona, dirección Madrid, han fallecido 45 personas tras descarrilar dos trenes de alta velocidad, en un siniestro en el que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha señalado que el carril sobre el que circuló uno de los trenes que descarriló estaba fracturado antes del paso del tren.

Según las fuentes de Fomento, la rotura en la zona a 15 kilómetros de Córdoba fue localizada por el equipo de mantenimiento de Adif, de manera que se ha establecido una Limitación Temporal de Velocidad (LTV) al paso por ese punto, a la espera de poder sustituir la pieza.

En este sentido, han señalado que "estas piezas son de gran tamaño --más de 50 metros-- y deben trasladarse por ferrocarril", algo que "requiere la tramitación de unos permisos especiales y únicamente puede hacerse en banda de mantenimiento nocturna".

Al respecto, fuentes del sector de los maquinistas han comentado que dicha situación lleva así "casi dos semanas", por lo que es "anterior al accidente" de Adamuz, al tiempo que han indicado que el paso por esta zona de la línea de alta velocidad, concretamente en las agujas de bifurcación hacia Málaga, se ha bajado a 30 kilómetros por hora en una zona de unos 250 kilómetros por hora.