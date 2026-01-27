Patricia Martínez 27 ENE 2026 - 13:31h.

El puente situado en el ubicado en el Alto del Restelo no soportó la fuerza de la lluvia caída en las últimas horas

En las últimas horas, la borrasca dejó medio centenar de incidencias en las carreteras de Lugo

LugoEl paso de la borrasca Joseph por Galicia sigue dejando incidencias, a pesar de que el nivel de alerta se ha rebajado este martes y la situación está algo más tranquila que la de este pasado lunes, cuando el 112 tuvo que atender más de 800 incidencias en toda Galicia, entre árboles caídos, tejados y cubiertas, desbordamientos y caídas de árboles.

La intensidad de la borrasca ha provocado también decenas de incidencias en Lugo, a pesar de que la provincia se mantenía en el nivel amarillo de alerta, entre las que destaca la caída de un puente, situado en Navia de Suarna. Se trata del Puente de Aceña, ubicado en el Alto del Restelo, en la carretera LU-P-3501, a su paso por Navia de Suarna.

Los técnicos de la Diputación de Lugo están evaluando los daños del puente que quedó parcialmente derribado por la intensidad de las lluvias, para poder encargar con urgencia las obras de reparación. La caída tuvo lugar en el tramo viejo de la carretera, que va hacia gasolinera, el cementerio y la planta de la luz.

Tres carreteras provinciales cortadas en Lugo

Además, la Diputación de Lugo mantiene cortadas tres carreteras de la red viaria provincial por las consecuencias de la borrasca Joseph, dos en la Chaira y otra más en la Montaña. Se trata de la LU-P-1701 que conecta A Feria del Monte y Muimenta, donde desbordó el agua a la altura del kilómetro 9; la carretera LU-P-0802, que va de Begonte a Santalla, y que permanece inundada al principio de la vía en el cruce con la N-VI; y la LU-P-3501 de Navia de Suarna al Alto del Restelo, por la caída del Puente de Aceña.

Durante la pasada noche del lunes, los técnicos registraron 45 incidencias ocurridas en la red de carreteras provinciales. La mayor parte de ellas tuvieron lugar con motivo de la caída de arbolado, desprendimientos e inundaciones de viviendas. Además, tuvo lugar un accidente de tráfico, con un herido en el Cinto Comarcal, la LU-P-1611, al caer un árbol sobre un vehículo que circulaba por esa vía.

Además de todas estas incidencias, también se han producido desbordamientos por las lluvias intensas en localidades como Vilalba, Begonte y Guitiriz. Y la ciudad de Lugo e mantiene en prealerta por la posible crecida del río Miño a su paso por la capital.

Desplegado el dispositivo por nevadas

La Diputación de Lugo mantiene desplegado también el dispositivo para las nevadas, que se reforzará esta tarde ante las previsiones meteorológicas con 24 máquinas quitanieves, 8 vehículos de apoyo, 8 todoterrenos y 64 operarios. La alerta amarilla por nieve sigue activada en casi toda la provincia, donde la cota de nieve se sitúa entre los 600 y los 800 metros.

Esta mañana, en la zona de la Montaña, los técnicos de la Diputación trabajaron para despejar las carreteras y garantizar la circulación. Las vías en la comarca registraron un espesor de nieve de entre tres y cuatro centímetros.