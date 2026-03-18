Celia Molina 18 MAR 2026 - 16:59h.

El hermano menor de Brooklyn ha presentado su nuevo single, 'Loneliest Boy', que parece una clara alusión a su conflicto familiar

El último gesto de Brooklyn Beckham contra sus padres tras el que marca una distancia definitiva con su familia

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La polémica relación de Brooklyn Beckham con sus padres, David y Victoria Beckham, ha llegado hasta las canciones de su hermano pequeño, Cruz. Como líder de la banda de rock BBC, el joven han cantante ha lanzado un nuevo single, titulado 'Loneliest Boy' (El chico más solitario), en el que, supuestamente (porque no nombra su hermano de forma explícita en ninguna estrofa) le lanza varias indirectas a Brooklyn sobre su - cada vez más- definitivo distanciamiento familiar.

El conflicto entre los Beckham se habría generado por la relación sentimental de Brooklyn con Nicola Peltz, a quien sus padres no parecen terminar de aceptar. El hijo mayor de David y Victoria se habría posicionado tan del lado de su mujer, que en el Día de la Madre británico celebrado recientemente, no felicitó a su propia madre en las redes sociales, pero sí el cumpleaños a su suegra, Claudia Heffner Peltz, de quien publicó una foto y a quien le dedicó estas dulces palabras: "Feliz cumpleaños a la mejor suegra. Te quiero mucho y espero que hayas tenido un día increíble".

"Espero que estés escuchando"

El "dolor" de Victoria aparece en la nueva canción de su hijo Cruz, que sí nombra a su madre sin tapujos. Así, la letra empieza haciendo referencia a un chico solitario, que se aleja de los que más le quieren: "El chico más solitario, apuesta todo por él, para encontrar algo malo en alguien bueno, él siempre lo hace, el chico más solitario, espero que estés escuchando, no alejes a todos tus amigos, cuando intentamos mostrarte amor", dice, en lo que sería una clara referencia a su hermano mayor.

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¿Cuál ha sido la reacción de Brooklyn?

"Así que dime que tienes miedo y que necesitas a alguien que te abrace. Porque estás en la habitación, pero, en realidad, ¿se nota siquiera? Pero, ¿por qué no ven que estás a un millón de kilómetros de distancia? Nunca lo sabrán, cuando pareces estar tan cerca", continúa la canción, que ha sido calificada por el público como una de sus "grandes favoritas".

Aún más directo, la segunda estrofa dice: "El chico más solitario, mamá, no hables demasiado, le estás rompiendo el corazón. Se nota en las pequeñas cosas que no haces, supongo que al final eres tú, tú mismo y tú. Dime, ¿cómo vives, si no tienes a nadie a quien perder?", sentencia Cruz en esta balada que parece inspirada en su cisma familiar.

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El hijo mayor de Victoria y David cumplió 27 años a principios de marzo y, tanto sus padres como sus hermanos, Cruz y Romeo, compartieron públicamente mensajes de felicitaciones para él. Según cuenta el Daily Mail, Brooklyn está sumamente molesto por esas "declaraciones para llamar la atención", pues él "quiere poner fin a cualquier intento de sus padres por ponerse en contacto con él, incluso a través de las redes sociales, tras su amarga ruptura". No sabemos, por tanto, cómo le habrá sentado el lanzamiento de la canción de su hermano, en la que, por otro lado, no le nombra específicamente en ningún momento.