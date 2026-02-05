Desde Metro de Madrid han indicado que el tiempo de espera para la recuperación de la Línea 8, será superior a una hora

Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de la capital que han realizado tareas de desagüe

La rotura de una tubería en la avenida de Logroño, en el distrito de Barajas (Madrid), ha provocado la interrupción del servicio de Metro en Línea 8 y el corte de la carretera M-14 por inundación, lo que esta complicando los accesos al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Desde Metro Madrid han señalado que no poder solucionar la situación debido a que los problemas causados en el transporte se deben a "causas ajenas al servicio ferroviario" y han indicado que el tiempo estimado de solución supera la hora.

Rescates y casas afectadas

Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de la capital que, además de tareas de desagüe, han tenido que rescatar a varios conductores y trabajadores en el lugar de la rotura de la tubería, que ha afectado a varias casas de la avenida de Logroño, según ha informado Emergencias Madrid.

La inundación generada por la rotura, ha provocado también el corte de la M-14 en dirección salida del Aeropuerto y mantiene cerrado el túnel de acceso a la terminal T4, lo que está provocando serias retenciones en la zona, ya complicadas por la intensa lluvia que cae en Madrid desde la madrugada.

Incertidumbre para los pasajeros

Esta línea, ha dejado a muchos trabajadores y estudiantes sin una manera de llegar a sus respectivos trabajos y centros de estudio. A través de los comentarios de la red social 'X', muchos han preguntado a Metro Madrid cuestiones como "¿Qué alternativa hay para llegar a Barajas?" o si "hay algún servicio alternativo".

Ante estas preguntas, la cuenta ha afirmado estar "trabajando para normalizar el servicio lo antes posible", aunque todavía no han concretado una hora exacta para el restablecimiento del servicio que afecta al tramo que conecta las terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Problemas y retrasos recurrentes

Largas esperas, averías y trenes atestados de gente a primera hora de la mañana, esta incidencia se une a las numerosas que, durante la semana, se han ido sucediendo tanto en la Red de Cercanías Renfe como el en Metro de Madrid.

Las obras en distintos puntos de le red de cercanías, como las realizadas en la C-4 de Parla, que se extenderán hasta el 20 de febrero, han generado largos retrasos desde su inicio, algo que ha causado indignación a los asiduos de este tren, que han mostrado sus quejas a la compañía a través de las redes sociales.

Mientras tanto, los problemas con los trenes de larga distancia también aumentan, causando cierto miedo e incertidumbre a los pasajeros que se están viendo afectados por esta sucesión de incidencias en el transporte.

Ante esto, el sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga de tres días -los próximos 9, 10 y 11 de febrero- como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema" ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios.