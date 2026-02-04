La imagen del colapso de mercancías en Cataluña: 42.000 bovinas de acero varadas

Las consecuencias de la paralización de la terminal fronteriza de Portbou ya se notan en las empresas catalanas.

Así es el nuevo mapa de la industria en España: de las grandes energéticas a la alta tecnología

El caos ferroviario tiene su reflejo también en el transporte de mercancías. 24.000 toneladas de bobinas de acero permanecen varadas en este almacén por la paralización de la terminal fronteriza de Portbou, informan Sara Pérez y A. Calvo.

"La solución que estamos dando es expedir material urgente por carretera y en cuanto a la exportación, pues no podemos de momento más que esperar a que reabran la línea", señala Laura Jamás, responsable Sig Rail Sider Mediterránea.

42 camiones son necesarios para transportar lo que hace un solo tren

El problema es que necesitan una media de 42 camiones para transportar lo que hacen habitualmente con un solo tren. Las incidencias en el túnel de Rubí mantiene cortado el tráfico ferroviario de mercancías entre Barcelona y Francia.

No es la única empresa afectada. El bloqueo tiene paralizados 8 trenes con mercancía desde coches a material químico de Transfesa France. "No tenemos actividad, los dos turnos están completamente paralizados. Tiene impactos de alrededor de 50.000 o 60.000 euros por semana", señala Marc Salas, su director.

Desde hace doce días no llega ningún tren desde el puerto de Barcelona con la materia prima que necesita la empresa química Inovyn "En cuatro días o así, si no llega ningún tren, tendremos que parar las instalaciones".

La Generalitat pedirá compensaciones económicas

La Generalitat se reunirá con las empresas y sectores afectados para calibrar el impacto de la crisis y pedir compensaciones económicas al Gobierno central a quien responsabilizan del colapso ferroviario. Una acumulación que, según ha explicado, pone en jaque a empresas que dependen de estos materiales para mantener su actividad y cumplir con los plazos de producción.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, se sentará con los responsables de los puertos de Barcelona y Tarragona, así como con grandes compañías industriales como Seat, Celsa e Ineos. También se reunirá con entidades sectoriales como Fedequim y la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).

El objetivo es recabar datos precisos y contrastados que permitan dimensionar el alcance económico de las incidencias y trasladarlos posteriormente al Gobierno central. Sàmper ha dejado claro que este trabajo previo será clave para abrir una negociación con el Ejecutivo español que permita articular mecanismos de compensación. La intención del Govern es que las empresas afectadas puedan ser resarcidas por las pérdidas sufridas a raíz de un colapso ferroviario que consideran ajeno a su responsabilidad.

Este planteamiento es compartido por el departamento de Economía y Finanzas. La consellera Alícia Romero ha confirmado que ya mantiene conversaciones con Empresa y Trabajo para diseñar ayudas directas destinadas a las compañías perjudicadas por los cortes y disfunciones en Rodalies. Romero ha subrayado que la situación preocupa seriamente al Govern, especialmente en una economía como la catalana, fuertemente orientada a la exportación y dependiente de una logística eficiente.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha reconocido abiertamente que la industria catalana “está sufriendo” las consecuencias del colapso ferroviario. Lo ha hecho durante la inauguración de la Cimera Industrial de Catalunya 2030, un foro que ha reunido a representantes institucionales y empresariales y que ha servido para poner cifras y ejemplos concretos a una crisis que hasta ahora se había medido sobre todo en retrasos y quejas de usuarios.

Sàmper ha alertado de que las disrupciones en la red ferroviaria están afectando directamente al suministro de materias primas y a la cadena productiva.