Iván Sevilla 17 FEB 2026 - 07:31h.

El proyecto 'Cambiar está de moda' en el IES Columela de Cádiz fomenta el "consumo responsable" de prendas

La iniciativa de una docente surgió al analizar "el impacto de la industria textil en la contaminación o la explotación laboral"

Compartir







Cádiz"Cambiemos el sistema, no el planeta" es el lema con el que ha nacido en un instituto de Cádiz una llamativa tienda cuyo objetivo es intercambiar ropa para darle una segunda vida a las prendas.

Su nacimiento responde a los estándares y requisitos que impone el sector de la moda actualmente, además del "impacto de la industria textil", según ha contado Rocío Sttopa a Informativos Telecinco.

La docente de intervención sociocomunitaria en el IES Columela nos desvela que “la idea surgió hace tres cursos" y en el presente han dado el paso definitivo de montar el espacio para el "trueque", inaugurado este 13 de febrero.

En horario de 10:30 a 12 horas y dentro del centro educativo, permaneció abierto al público general, recibiendo a decenas de personas: "Se hicieron unos 60 intercambios de prendas en total".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para participar en la tienda hay que seguir estas pautas: “Trae tus prendas como a ti te gustaría encontrarlas: en buen estado, sin rotos, descosidos ni manchas y, por supuesto, limpias”.

Con mucha ilusión y tras meses de "dedicación, compromiso y ganas", pudieron materializar una iniciativa que apuesta por "la sostenibilidad, el consumo responsable y la economía circular, fomentando valores que van más allá del aula".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Contaminación medioambiental o explotación laboral en fábricas"

"En el curso del 2024/2025 vimos que podía tener una buena perspectiva de futuro, así que decidimos presentarlo ante la Junta de Andalucía y nos lo aprobó como proyecto de Aprendizaje-Servicio”, nos recuerda la profesora.

La coordinadora de la propuesta rememora que todo comenzó cuando ella impartía un módulo para alumnos de la FP de Animación Sociocultural y Turística: “Pensé en cómo llevar la teoría a la práctica y se me ocurrió abordar el impacto que genera la industria textil, como la contaminación medioambiental o la explotación laboral en las fábricas”.

Nos habla también de “la autoestima” de los consumidores por “tener que estar siempre renovando el armario en función de las modas”. El objetivo era “planificar, realizar y evaluar algo que sirviese para el beneficio de la comunidad”. En su caso, el barrio de Santa María de la capital gaditana.

Después de realizar tareas “de sensibilización” para la ciudadanía respecto al tema, optaron por ir más allá para ofrecer “alguna alternativa sostenible”. Montaron un primer mercadillo gracias a la cesión de un espacio cultural por parte del Ayuntamiento de Cádiz.

Se intercambiaron cerca de "1.000 prendas"

“Fue estupendamente, se intercambiaron unas 300 prendas”. Tras repetir ese evento en más jornadas, a petición del público interesado, alcanzaron las cerca de “1.000 prendas”, nos cifra Rocío.

Con el éxito que tuvo, creyeron que sería ideal establecer “un punto fijo” y escogieron el propio instituto, aprovechando un “aula de escaso uso”. Han introducido en ella “el mobiliario adecuado” para acondicionarla de cara a ser un espacio para dejar y llevarse ropa.

Junto a los estudiantes de Animación Sociocultural y Turística, colaboran también en el proyecto otros que se forman en actividades comerciales, ya que así les sirve "como práctica para el futuro".

"Análisis en sus propios armarios" y concienciación ciudadana

"Intentamos sensibilizar primero a todo el alumnado participante, mediante investigación previa, debates, pensamiento crítico y análisis de lo que tienen en sus propios armarios. Ya que ellos mismos pueden estar contribuyendo a esos impactos negativos del sector", explica Rocío.

Para llevarlo "a las calles" y que la concienciación recalase en la gente, aparte de las encuestas realizadas, crearon un perfil en redes sociales titulado 'Cambiar está de moda', que difunde contenido centrado en los mensajes que buscan transmitir.

Tras estrenar la tienda, cualquier persona puede acercarse al IES Columela de Cádiz para el "trueque" que desee realizar. Aunque solo permanecerá abierta "dos veces al mes, en principio", pues los estudiantes no pueden estar siempre en ella, ya que deben asistir a sus clases. "Anunciaremos con antelación los días y horarios concretos de su apertura", nos avanza la profesora.