Samuel, uno de los tres supervivientes será premiado por CCOO, por su "compromiso"

Los familiares de las víctimas del naufragio del Pitanxo no están sorprendidas por el escrito de la fiscal: "La verdad saldrá"

MarínLas familias de los fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo les recordarán este fin de semana en Marín, en un acto de homenaje donde también estará presente el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Este pasado 15 de febrero se cumplían cuatro años desde el naufragio del pesquero en aguas de Canadá, en el año 2022 y donde fallecieron 21 marineros. Este sábado a las 17.00 horas se celebrará un homenaje a todos ellos en el monumento erigido en el Paseo Marítimo de Marín, donde estarán presentes las familias, y donde estará acompañándolos en este recuerdo el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. A continuación, se celebrará una misa en el Nuevo Templo que oficiará el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto.

“Será un acto abierto para todos los que quieran acompañarnos”, ha contado María José Dopazo portavoz de las familias, que ha agradecido la presencia del Defensor del Pueblo para arropar a las familias, y también el apoyo de quienes les han acompañado estos años. También ha anunciado que es probable que este sea el último año en que los familiares organizan un homenaje con este formato.

El auto es congruente con la investigación de estos años, afirman las familias

Este acto llega apenas unos días después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propusiera juzgar a dos directivos de la empresa armadora y al capitán del barco.

Un auto que las familias de los fallecidos han valorado “en un sentido positivo”, ya que ”va en la línea de lo que pedían las familias y es congruente con las pruebas que en estos años de instrucción han quedado demostradas”, tal y como ha recordado la portavoz de los fallecidos en el naufragio.

Premio para uno de los supervivientes, Samuel Kwesi

Además, uno de los tres supervivientes de aquella tragedia, y pieza clave con su testimonio para intentar aclarar lo sucedido, Samuel Kwesi Koufie, será distinguido el próximo 10 de marzo con uno de los “el compromiso con los derechos de la clase trabajadora y con la defensa de la democracia y la igualdad”.

Según ha explicado el sindicato, la figura de Kwesi Koufie “personifica la historia de miles de migrantes que, con su esfuerzo diario, construyen la riqueza de nuestras costas”. CC OO recuerda además que el marinero, nacido en Ghana pero afincado en Marín,” tuvo que asumir un papel que nunca había pedido”, el de convertirse en un testimonio clave para la investigación del naufragio del Villa de Pitanxo.

Junto a Samuel Kwesi Koufie, el sindicato también premiará la labor de la magistrada Paz Filgueira Fernández y el sindicalista Xosé Lamela Cacheiro. Los reconocimientos, que este año celebran su 35 edición, se entregarán el 7 de marzo en Santiago.