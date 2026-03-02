Huelva y Adamuz se unen como pueblos hermanos "como expresión de gratitud y solidaridad"

Una vez firmada al acta de hermanamiento, la alcaldesa de Huelva ha tomado la palabra y ha recordado a las víctimas y familiares del accidente

La Guardia Civil dice que 18 maquinistas que pasaron por Adamuz no reportaron nada extraño

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; junto al alcalde de Adamuz, en Córdoba, Rafael Ángel Moreno, han presidido el acto de hermanamiento de ambas localidades celebrado en la tarde de este lunes en el Espacio Santa Fe, "como expresión institucional de amistad, gratitud y solidaridad entre ambos pueblos".

Se trata, tal y como recoge el acta, que ha sido leída por el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Huelva, Alfonso Castro, "de un hermanamiento que nace del profundo vínculo humano generado tras el grave accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de Adamuz, que afectó a vecinos y vecinas de la ciudad de Huelva, y de la relación institucional y ciudadana surgida a partir de dichos acontecimientos".

En este sentido, hay que recordar que dicho hermanamiento fue formalizado y aprobado por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Huelva de fecha 30 de enero de 2026, y por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Adamuz de fecha 19 de febrero de 2026.

Una vez firmada al acta de hermanamiento, la alcaldesa de Huelva ha tomado la palabra y ha recordado a las víctimas y familiares del accidente, así como a todos los que estuvieron a su lado, asegurando que "nunca" van a ser "olvidados" y afirmando que "en la hora más oscura nació la hermandad más profunda". "Por eso, reconocemos con sincera gratitud la ayuda de todos los que desde el primer instante estuvieron ahí", ha indicado.

Al respecto, Pilar Miranda ha insistido en que este día se "honra" la "grandeza" de Adamuz, "un pueblo volcado con generosidad y humanidad, con unos vecinos que arriesgaron su vida, que lo dieron todo y por eso este hermanamiento simboliza algo más que un acuerdo institucional, es un lazo emocional que nos une para siempre".

"Este es un acto de "profundo agradecimiento" a todas las administraciones públicas"

que colaboraron "sin titubeos" en Huelva, en Córdoba y en Adamuz, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los servicios sanitarios y de emergencia, a las entidades sociales, a los colectivos ciudadanos, a las hermandades, a las organizaciones empresariales, "y a tantas valientes y buenas personas que a título individual hicieron posible que las víctimas y sus familias no se sintieran solas ni un solo instante, consiguiendo que en medio de la oscuridad brillara la luz de la solidaridad".

Por su parte, el alcalde de Adamuz ha expresado el agradecimiento de su pueblo a la ciudad de Huelva por un hermanamiento que, según ha señalado, "no nace de un motivo festivo", sino "de una experiencia compartida que marcó a ambos pueblos".

El primer edil también ha recordado que, en los momentos "más difíciles", Adamuz "respondió como sabe hacerlo, desde la cercanía y la humanidad", al tiempo que ha subrayado que "no hubo héroes, hubo personas ayudando a personas" y ha destacado que este acuerdo representa "un vínculo permanente de respeto, memoria y afecto entre ambos municipios, y una muestra de lo mejor de Andalucía: la solidaridad entre su gente".